Curso pré-vestibular gratuito está com inscrições abertas para Cachoeirinha, Canoas e modalidade EAD

O Farol Cursinho Popular, situado em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, está com inscrições abertas até a próxima quinta-feira (17) para o curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O curso oferta as modalidades presencial e EAD para estudantes de baixa renda e da rede pública de ensino. São ofertadas 20 vagas para aulas no município de Cachoeirinha, outras 20 vagas em Canoas e 50 vagas para o curso EAD - para a qual alunos de todo o Brasil podem se inscrever. O candidato pode se inscrever para apenas uma das turmas. Para quem deseja ingressar pela modalidade de Baixa Renda - que é a modalidade prioritária - é preciso comprovar renda menor ou igual a 1,5 salários mínimos, além de estar matriculado no terceiro ano do ensino médio, ou já ter se formado, em uma escola da rede pública de ensino. Já quem irá inscrever por Escola Pública, deve obrigatoriamente estar matriculado no terceiro ano do ensino médio ou já ter se formado em uma escola da rede pública de ensino. As inscrições podem ser realizadas através de um formulário on-line disponível nas redes sociais do Farol (Instagram: @farolcursinhopopular e Facebook: Farol - Cursinho Popular). A divulgação dos aprovados ocorre no dia 18 de março. O início das aulas em Cachoeirinha e na modalidade EAD acontece no dia 21 de março. Já em Canoas, no dia 23 de março. As aulas são de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h no modelo EAD e das 19h às 22h30min nos modelos presenciais, tanto em Cachoeirinha, quanto em Canoas.

Educação Popular

Todos os professores, coordenadores e colaboradores do cursinho são voluntários

Farol Cursinho Popular/Divulgação/JC

O Farol é formado por uma equipe de professores, coordenadores e colaboradores voluntários, que atuam nas mais diversas áreas de ensino, conforme explica o educador popular e um dos coordenadores do pré-vestibular, Gabriel Nardi. "Hoje, o Farol, através de seus voluntários, consegue ofertar todas as disciplinas que os cursos pré-vestibular privados ofertam, todas as disciplinas da escola: História, Geografia, Português, Matemática, Química, Física, Biologia; todas que tem no currículo do Ensino Médio", explica o educador. O curso preparatória busca levar adiante os conceitos de Paulo Freire de educação popular e proporcionar aos estudantes de baixa renda, que não tenham condições de pagar um curso formal, a oportunidade de acesso a um ensino qualificado para que possam ingressar na Universidade.

Trajetória do Farol