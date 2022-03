Farmácias gaúchas começam a aplicar vacina contra gripe H3N2

A vacina contra a gripe, eficaz para a variante H3N2, começa a ser aplicada por farmácias gaúchas nesta quinta-feira (10).

O imunizante H3N2 tetravalente já está disponível em 17 unidades da Panvel localizadas em Porto Alegre. A farmácia do Grupo Dimed afirma que as doses serão aplicadas nas salas especiais do Panvel Clinic, específicas para vacinação, seguindo os protocolos estabelecidos pelas autoridades da saúde.

Em nota, a Panvel afirma que a vacina disponibilizada é eficaz contra quatro cepas do vírus influenza: H1N1 e H3N2, do tipo A, além de Victoria e Yamagata, do tipo B.

As doses estarão disponíveis em 78 unidades da Panvel - 50 delas em território gaúcho - e podem ser adquiridas pelo site, aplicativo, televendas ou presencialmente. As unidades que disponibilizam o serviço de vacinação podem ser conferidas online.