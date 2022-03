Alerta de chuva intensa e queda de granizo no Rio Grande do Sul

Há riscos de chuva com intensidade de moderada a forte no Rio Grande do Sul entre a noite desta segunda-feira (7) e a manhã da terça-feira (8), segundo informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Além da possibilidade de chuva intensa, o instituto, que é ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, também alerta para possíveis trovoadas, queda de granizo e rajadas de vento entre 50 Km/h e 90 Km/h em razão das condições meteorológicas do Estado. O aviso se estende a todas as regiões do Rio Grande do Sul, além de Santa Catarina e sul e leste do Paraná.

Em caso de possíveis estragos em relação à chuva, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul orienta para ligações nos números 193 ou 199.