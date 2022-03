Estudantes indígenas ocupam antigo prédio da Smic concedido à Ufrgs

Atualizada às 12h57min do dia 7 de março de 2022

O antigo prédio da Secretaria da Produção, Indústria e Comércio (Smic), assumido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), é ocupado por estudantes indígenas desde domingo (6). O coletivo, representado por 50 homens, mulheres e mães dos povos Kaingang, Xokleng e Guarani, reivindica a construção de uma Casa do Estudante Indígena na área.

A ocupação do edifício, que fica na entrada do Túnel da Conceição, em frente ao Campus Centro, segue nesta segunda-feira (7). Segundo Jaqueline de Paula, estudante da Ufrgs e participante do coletivo, elas permanecerão no local até que seja agendada uma reunião com a instituição.

vídeo publicado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT-RS) Além do respeito às vivências indígenas, necessidade de uma moradia dedicada à comunidade tem relação, principalmente, com o fato de muitas mães-estudantes virem de aldeias distantes para estudar em Porto Alegre. Em, as estudantes relatam que não conseguem ficar com os filhos durante a graduação, o que dificulta a permanência na universidade.

"Quem faz a frente são mulheres indígenas mães, mas não é uma pauta só delas. É por uma moradia estudantil indígena, que atenda as nossas necessidades e respeite a nossa cultura", explica Jaqueline ao JC.

carta A demanda já é antiga — a comunidade protocolou um pedido formal através deendereçada à Coordenadoria de Acompanhamento do Programa de Ações Afirmativas (CAF) em 2017, mas nunca foi atendido.

Em resposta à ocupação, a Ufrgs afirmou ainda no domingo que "está em contato com a Prefeitura de Porto Alegre, proprietária da área, para atuar de forma cooperada no tema". A entidade ainda diz que um representante da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis será indicado para integrar os trabalhos e o diálogo com os estudantes indígenas.

Segundo Jaqueline, o coletivo ainda não foi contatado pela universidade para encontrar uma resolução. Ela complementa que, antes da ocupação, já estava marcada uma conversa com a Coordenadoria de Acompanhamento do Programa de Ações Afirmativas (CAF) da Ufrgs, mas foi desmarcada.

As estudantes pretendem encaminhar um documento ao Ministério Público para cobrar a Ufrgs sobre a questão. Uma reunião com a prefeitura da capital está agendada para às 14h.

A Ufrgs também reafirma o comprometimento com a inclusão no corpo estudantil, a partir de medidas como cotas no vestibular, o acesso via SISU e um processo seletivo exclusivo à população indígena. Quanto à assistência, a universidade ressalta a destinação de mais de R$ 38 milhões em recursos para o atendimento aos estudantes, incluindo indígenas.

"Entre as modalidades de assistência estão as Casas do Estudante, localizadas em três campi distintos, totalizando cerca de 550 vagas, disponibilizadas a todos os alunos que contemplem os requisitos dos editais de chamamento. Além disso, os indígenas têm vaga garantida na moradia estudantil e, no caso de mães ou pais, podem optar pelo auxílio-moradia, caso assim desejem", afirma a universidade, em nota.

As estudantes necessitam de alimentos, utensílios de cozinha, botijão, água, fios, canos, compensado, martelos, pregos, produtos de limpeza, sacos de lixo, luvas, vassouras e gerador. Doações podem ser feitas pelo PIX 03478244048, destinado à Jaqueline de Paula.

De acordo com a CUT, a ocupação é apoiada pelo Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Prédio da Smic é concedido à Ufrgs

concedido à Ufrgs Abandonado e degradado há seis anos, o antigo prédio da Smic foie será revitalizado para dar lugar a um centro de inovação.

No terreno de 3,813 m² localizado entre a avenida Osvaldo Aranha e o Túnel da Conceição, a universidade pretende abrigar a própria pró-reitoria de inovação, além de hospedar empresas residentes do Zenit - Parque Científico e Tecnológico da Ufrgs, um gabinete de inovação da prefeitura. No último andar, ainda será reservada uma sala exclusiva para o projeto Pacto Alegre.