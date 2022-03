Falta de luz atinge ainda 60 mil consumidores na Região Metropolitana

Moradores da Região Metropolitana de Porto Alegre seguem afetados pelo forte temporal desse domingo (6). Segundo a CEEE Grupo Equatorial, 60 mil consumidores continuam sem energia elétrica na manhã desta segunda-feira (7).

Além da capital gaúcha, as regiões mais afetadas são Alvorada, Eldorado do Sul, Guaíba e Viamão. A CEEE afirma que, devido às quedas de árvores e objetos sobre a rede, a normalização deve demorar mais do que o normal.

O mau tempo também prejudicou o fornecimento de água em Porto Alegre. Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE), os problemas foram registrados nos bairros Agronomia, Azenha, Boa Vista, Bom Jesus, Camaquã, Cavalhada, Centro, Cel. Aparício Borges, Cascata, Cidade Baixa, Cristal, Glória, Jardim Botânico, Jardim Carvalho, Jardim do Salso, Medianeira, menino Deus, Nonoai, Partenon, Petrópolis, Praia de Belas, Santana, Santa Teresa, Teresópolis, São José, Santo Antônio, Vila João Pessoa, Vila Nova e Vila dos Sargentos.

O restabelecimento da água também depende do fornecimento de energia, afirma o DMAE. A previsão é de que a água volte às residências dos consumidores somente na noite de segunda-feira (7).

Atenção: Como a estação está parada há muitas horas por falta de energia elétrica, o abastecimento levará mais tempo para restabelecer. É possível que nas áreas mais afastadas da rede, normalize somente na noite de segunda-feira (7). https://t.co/a2RhyrtjRh — Dmae POA (@dmaepoa) March 7, 2022