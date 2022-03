Forte instabilidade atinge a Região Metropolitana neste domingo

O temporal registrado na tarde deste domingo (6) e que atingiu, principalmente, Porto Alegre, entre 15h e 16h, foi ocasionado pelo ar quente e muito úmido, que se formou sobre o Rio Grande do Sul. O calor ao longo do dia gerou muita evaporação, criando nuvens de grande desenvolvimento vertical, com oito a 10 quilômetros de altura e com um topo frio, vindo a se aglomerar na área Central do Estado e após se unirem, avançaram sobre a Região Metropolitana.

De acordo com a meteorologista Estael Siaes, da Metsul, esses temporais, com chuva forte e muito irregulares são típicos do Verão. Estael detalhou que, pelo mapa do Rio Grande do Sul, a passagem da forte área de instabilidade passou pelo município de Barra do Ribeiro, Guaíba, Região Metropolitana, (Viamão, Gravataí), indo em direção a Santo Antônio da Patrulha.

A Metsul indica que nesta semana a chuva deve ser mais frequente, ao contrário do que vinha acontecendo nos últimos meses, com baixo volume hídrico e ocasionando uma forte estiagem no Rio Grande do Sul. A previsão meteorológica indica que as pancadas de chuva devem ocorrer entre o período da tarde para a noite, porém, podem ser registradas entre a madrugada e de manhã em algumas cidades.