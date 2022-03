Implosão do prédio da SSP afeta mobilidade em Porto Alegre no fim de semana

implosão do prédio da Secretaria de Segurança Pública (SSP) , na rua Voluntários da Pátria (nº 1.358), marcada para às 9h deste domingo (6). A população de Porto Alegre deve ficar atenta às mudanças no trânsito, transporte público e serviços no fim de semana. A mobilidade na região central da capital gaúcha será afetada temporariamente pela, na rua Voluntários da Pátria (nº 1.358), marcada para às 9h deste domingo (6).

Um raio de 300 metros no Centro Histórico será evacuado e permanecerá isolado na manhã de domingo, segundo a prefeitura. O bloqueio total da área começa às 7h de domingo, com liberação prevista para às 12h.

Contudo, as mudanças na região já começam no sábado (5). As áreas de estacionamento das ruas Garibaldi, Santo Antônio, Ernesto Alves, Comendador Coruja e Pelotas, entre a avenida Farrapos e rua Voluntários da Pátria serão isoladas pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) a partir das 18h.

Bloqueios no trânsito

A avenida Castelo Branco, principal ligação da Capital com o Interior, vai estar bloqueada nos dois sentidos a partir das 8h, entre a Rodoviária e o vão móvel da ponte do Guaíba. As avenidas Farrapos e Sertório são as principais alternativas de deslocamento, de acordo com a prefeitura.

O túnel da Conceição, no sentido bairro-Centro, também sofre alterações. Motoristas rumo à Zona Norte serão direcionados para a avenida Mauá, com opção de desvio pela rua Cel. Vicente, avenida Júlio de Castilhos, rua da Conceição, seguindo pela avenida Farrapos.

Porém, é melhor que o túnel seja evitado. A alternativa sugerida é o acesso pela rua Garibaldi, a partir da Osvaldo Aranha.

Já os veículos que chegam pela ponte do vão móvel serão direcionados para a avenida Sertório ou para a Freeway (BR-290), sentido Capital-interior, e a BR-448. Aqueles que trafegam pela Freeway em direção a Porto Alegre serão encaminhados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para a avenida João Moreira Maciel e, depois, para a rua Voluntários da Pátria em direção ao Centro.

Rodoviária temporária

Em vez de operar no Largo Júlio Veppo, como de costume, uma rodoviária temporária será instalada no Terminal Conceição, da Metroplan, entre as avenidas Farrapos e Alberto Bins.

As chegadas e partidas dos ônibus intermunicipais serão redirecionadas ao local entre 7h e 12h, segundo o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER-RS).