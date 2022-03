Implosão do prédio da SSP ocorre neste domingo

marcada para as 9h de domingo (6) A implosão da estrutura colapsada do prédio da antiga sede da Secretaria de Segurança Pública (SSP) está, por isso é importante que a população fique atenta as alterações no entorno. A edificação, na rua Voluntários da Pátria, 1.358, em Porto Alegre, foi consumida pelo fogo na noite de 14 de julho do ano passado.

A ação demandará a evacuação total de residências e estabelecimentos em um raio de 300 metros do prédio. Dessa forma, serão fechadas temporariamente a Estação Rodoviária, entre 7h e 12h - os ônibus irão sair e chegar na Capital no Terminal Conceição, embaixo do viaduto do túnel, entre as avenidas Farrapos e Alberto Bins - e parte das estações do Trensurb - quem usa as estações São Pedro, Rodoviária e Mercado terá de embarcar e desembarcar na Estação Farrapos. Também ocorrerão bloqueios de trânsito que abrangem a rua Voluntários da Pátria e a avenida Castelo Branco, uma das principais entradas da cidade.

Alterações na região terão início no sábado (5), a partir das 18h, quando a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) da Capital fará o isolamento das vagas de estacionamento no perímetro, que engloba as ruas Garibaldi, Santo Antônio, Ernesto Alves, Comendador Coruja e Pelotas, entre a avenida Farrapos e a rua Voluntários. A partir deste momento, não será mais permitido estacionar em via pública no raio de 300 metros do prédio, considerada Área de Segurança Pública. No mesmo dia, a Fundação de Assistência Social e Cidadania fará abordagens à população de rua da região, para informar sobre a necessidade de remoção temporária no perímetro.

Já no domingo, a partir das 7h, a Brigada Militar e agentes da Defesa Civil darão início ao trabalho de desocupação total dos imóveis em um perímetro de 300 metros, orientando todos a deixarem os locais e se dirigirem para além dos limites demarcados. Ninguém poderá permanecer, sob nenhuma hipótese, e o retorno só ocorrerá após a liberação das autoridades.

A interrupção de circulação de pessoas e veículos no perímetro demandará uma série de desvios de trânsito na região e nas entradas de Porto Alegre, nas proximidades das pontes sobre o Guaíba. EPTC e Polícia Rodoviária Federal darão início aos bloqueios às 8h de domingo. A melhor alternativa de circulação, tanto no sentido Centro quanto no sentido bairro, é a avenida Farrapos, que estará livre para circulação.

A operação para implosão do prédio vai utilizar 200 quilos de explosivos, do tipo Ibegel SSP, com cartuchos de uma polegada de diâmetro por oito polegadas de comprimento (20 cm). O processo ocorrerá em apenas sete segundos e restarão 20 mil toneladas de escombros no terreno. A execução técnica do trabalho será realizada pela FBI Demolidora, empresa com sede em Cotia (SP).