Sonia da Rosa é empossada como nova secretária de Educação de Porto Alegre

substitui Janaina Audino A nova secretária municipal de Educação de Porto Alegre, Sonia Maria Oliveira da Rosa, foi empossada nesta quinta-feira (3), em solenidade no Salão Nobre do Paço Municipal. A pedagoga, que até então respondia pela Secretaria Municipal de Canoas,no cargo.

Sonia foi empossada pelo prefeito Sebastião Melo e pelo vice-prefeito Ricardo Gomes. Na cerimônia, o chefe do Executivo da Capital destacou a importância da pasta para a gestão. "A cidade que é boa para se viver precisa ter educação de ponta. Nosso desafio é honrar o contrato que veio das urnas, quando acordamos de construir um ensino moderno, menos burocrático, que prepare os alunos para a vida real e capacite para desenvolverem seu potencial" , disse Melo.

O prefeito aproveitou também para agradeceu a ex-secretária Janaina pela contribuição ao longo dos 14 meses à frente da Secretaria Municipal de Educação (Smed). Com dificuldades políticas à frente da pasta, a gestora foi deslocada para atuar como consultora da prefeitura em um programa social que será desenvolvido com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Já o vice-prefeito reforçou na solenidade o forte investimento da gestão na educação. “A educação é um alicerce fundamental em qualquer sociedade desenvolvida. Estamos otimistas e empenhados em apoiar e estruturar a Smed cada vez mais. A nossa expectativa é colocar Porto Alegre na vanguarda da educação do RS e do Brasil”, afirmou Gomes.

Sonia agradeceu a oportunidade de auxiliar na transformação da educação de Porto Alegre e disse que pretende deixar uma marca na gestão. “Diálogo e parceria, que são pontos fortes deste governo, irão alicerçar a condução das entregas da Smed. Quero deixar uma marca na educação da Capital, que faça sentido na vida das pessoas", afirmou a nova secretária.

Sonia é formada em Pedagogia, mestre e doutora em Educação, e professora em Canoas por 29 anos. Além da titular da pasta, tomou posse também a nova adjunta, Claudia Gewehr Pinheiro, que já exercia a função em Canoas. Mário de Lima, que era o atual adjunto, responderá pela parte financeira da Secretaria.

A secretária assume uma rede formada por 312 escolas - 98 próprias-, sendo 42 de educação infantil e 56 de ensino fundamental, além de 213 da rede comunitária. São cerca de 68 mil alunos e mais de 3,7 mil professores na rede municipal.