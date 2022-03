Exposição '17 ODS Para um Mundo Melhor' chega a Porto Alegre

A partir desta sexta-feira (4) até 8 de abril, quem passar pela Usina do Gasômetro, na avenida Presidente Goulart, 353, em Porto Alegre, poderá conferir a exposição itinerante 17 ODS para Um Mundo Melhor.

A abertura do evento ocorre nesta sexta-feira (4), às 10h, e terá uma live painting com transmissão ao vivo pelo perfil @17odsparaummundomelhor, no Instagram. A exposição começa a ser montada nesta quinta-feira (3), ao lado da usina, que está fechada para obras, na área em frente à chaminé.

No total, são 18 esculturas em formato de globo terrestre, com 1 metro e 80 centímetros de altura cada, utilizados como suporte tridimensional para a criação artística.

Cada uma das obras de arte já finalizadas expressa um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), metas globais que integram a Agenda 2030 - pacto global firmado por 193 países membros da Organização das Nações Unidas (ONU), incluindo o Brasil. Em Porto Alegre, o 18º globo será ilustrado por Lilian Maus. A pintora, que é professora do Instituto de Artes da UFRGS e tem parte de seu trabalho voltado à Educação Ambiental, representará em seu globo a ODS número 12 – Consumo e Produção Responsáveis.

A mostra, que já passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Recife, tem como propósito convidar a população das cidades brasileiras a refletir sobre papel de cada na construção de um planeta sustentável e muito mais inclusivo. “Trazer esse projeto para Porto Alegre é um orgulho.

A região Sul tem uma cultura forte de ações e iniciativas de sustentabilidade, e temos a expectativa de transformar a Orla do Guaíba num palco de conscientização e educação para um tema tão importante”, ressalta Catherine Duvignau, CEO da Toptrends.

A 17 ODS Para Um Mundo Melhor chega à capital gaúcha com o apoio do Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial de Cultura, com patrocínio do grupo Colgate-Palmolive com apoio local da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, da Secretaria Municipal de Cultura, da Ativa Multicanal e GAM3 Parks.