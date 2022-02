Bancos fecham no feriadão e só reabrem na quarta-feira de Cinzas

Os bancos não irão funcionar na segunda (28) e terça-feira (1º) de Carnaval, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O atendimento será retomado na quarta-feira de Cinzas (2), a partir das 12h. O Banrisul informa que as agências reabrem às 11h e fecham às 16h.

A decisão de manter as agências fechadas segue o calendário de feriados bancários que, por resolução do Banco Central do Brasil, não considera os dias 28 de fevereiro e 1º de março de 2022 como dias úteis para operações.

Assim, as contas de água, energia, telefone, e carnês com vencimento nestes dois dias poderão ser pagos, sem acréscimo, na quarta. O atendimento neste dia será retomado às 12h e encerrará no horário normal de fechamento das agências. As unidades que fecham antes das 15h, terão seus horários de abertura antecipados para antes do meio-dia para manter o mínimo de três horas de funcionamento.

A Febraban afirma que, normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados, mas caso a informação não conste no documento, mas caso a data correta não conste no documento, é possível antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos com códigos de barra, agendar nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.