Implosão do prédio da SSP terá evacuação em raio de 300 metros e impactos na mobilidade urbana

O prédio da antiga sede da Secretaria da Segurança Pública (SSP), destruído por incêndio na noite de 14 de julho de 2021, será implodido no dia 6 de março, um domingo, às 9h. Em apenas 7 segundos após o acionamento de 200 quilos de explosivos, restarão 20 mil toneladas de escombros no terreno da rua Voluntários da Pátria, 1.358, em Porto Alegre. O planejamento da operação e os impactos na rotina de Porto Alegre foram divulgados na manhã desta sexta-feira (25/2) pelo governo do Estado.

A ação demandará a evacuação total de residências e estabelecimentos em um raio de 300 metros a partir do prédio da antiga sede da SSP. Por consequência, haverá fechamento temporário da estação rodoviária e parte das estações do trensurb. Além disso, a rua Voluntários da Pátria e a avenida Castelo Branco, uma das principais entradas da cidade, terão bloqueios no trânsito.

Isolamento e evacuação

A mobilização na região terá início ainda no sábado (5), às 18h, quando a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) da Capital isolará as vagas de estacionamento no perímetro, que engloba as ruas Garibaldi, Santo Antônio, Ernesto Alves, Comendador Coruja e Pelotas, entre a avenida Farrapos e a Voluntários da Pátria. A partir deste isolamento, não será mais permitido estacionar em via pública no raio de 300 metros do prédio, considerada Área de Segurança Pública.

No domingo (6), a partir das 7h, a Brigada Militar e agentes da Defesa Civil do Estado darão início ao trabalho de desocupação total dos imóveis localizados no perímetro de 300 metros, orientando todos os moradores e trabalhadores de estabelecimentos a deixarem os locais e se dirigirem para além dos limites da Área de Segurança Pública. Ninguém poderá permanecer, sob nenhuma hipótese, e retorno só poderá ocorrer após a liberação das autoridades.

Mobilidade Urbana

Compreendida no perímetro de segurança da operação, a estação rodoviária de Porto Alegre também terá de ser totalmente desocupada durante a manhã do domingo. As últimas saídas e chegadas de ônibus à capital ocorrerão às 7h. Para dar continuidade às viagens programadas para o período entre 7h e 12h do domingo, os ônibus irão sair e chegar no Terminal Conceição, embaixo do viaduto do túnel, entre as avenidas Farrapos e Alberto Bins. Ao todo, estão previstas 54 saídas e 30 chegadas em Porto Alegre neste período.

O funcionamento do trensurb, cujas linhas passam ao longo da avenida Castelo Branco, bem próximas à área onde ocorrerá a implosão, também será alterado durante a manhã de domingo. As estações São Pedro, Rodoviária e Mercado fecham às 23h20min do sábado e não irão abrir no início da manhã seguinte. Os embarques e desembarques mais próximos do Centro só poderão ocorrer na estação Farrapos.

Os bloqueios no perímetro da implosão também compreendem o espaço aéreo sobre terreno da operação, que ficará segregado desde as 6h do domingo até a liberação pelas autoridades.

A interrupção de circulação de pessoas e veículos no perímetro da operação demandará uma série de desvios de trânsito na região e nas entradas de Porto Alegre, nas proximidades das pontes sobre o Guaíba. EPTC e Polícia Rodoviária Federal darão início aos bloqueios às 8h de domingo.

Implosão

A execução técnica do trabalho de implosão do prédio da antiga sede da SSP será realizada pela FBI Demolidora, empresa com sede em Cotia (SP). Os critérios para seleção da empresa levaram em conta a proposição de menor preço, aliada à qualificação técnica para realização do serviço, conforme avaliação da equipe de especialistas da SOP.

A operação para implosão do prédio vai utilizar 200 quilos de explosivos, do tipo Ibegel SSP, com cartuchos de uma polegada de diâmetro por oito polegadas de comprimento (20 cm). Para o transporte desse material, a FBI Demolidora contratou uma empresa de segurança especializada.

Avisos à população

Ao longo da próxima semana, além de toda a divulgação nos canais oficiais do governo e pela imprensa, agentes do Estado farão a entrega presencial de um comunicado impresso com informações sobre a obrigatoriedade de evacuação da área e os cuidados necessários ao deixar os locais. Antes de sair, são fundamentais as seguintes ações:

• Fechar o registro do gás (botijão);

• Conferir se todas as portas e janelas estão fechadas;

• Desligar a chave geral de energia;

• Não deixar veículos estacionados nas ruas bloqueadas, somente dentro de garagens;

• Levar animais de estimação.

Na manhã de domingo, sirenes serão acionadas em alerta de segurança.