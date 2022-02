Morro da Cruz pede mais ações para resolver situação da falta de água

acelerar a implementação de medidas Moradores do Morro da Cruz, na Zona Leste de Porto Alegre, enfrentam um problema antigo: o desabastecimento de água. Na tentativa dea curto prazo, no último dia 9 de fevereiro, o prefeito Sebastião Melo decretou situação de emergência nos bairros Partenon, Vila São José, Vila João Pessoa, Coronel Aparício Borges e Santo Antônio.

A região do Partenon, no alto do Morro da Cruz, ficou desabastecida por um longo período, inclusive em residências com a rede formal. A distribuição de caixas d'água na região foi apontada pela prefeitura como alternativa para amenizar o problema. Por meio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), foi organizado um cadastro para identificar as pessoas que moram na comunidade. Ao todo, 613 cadastros foram realizados, dos quais 391 famílias estão sem caixa d'água.

Na semana passada, técnicos da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb), da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (Smharf) e do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) vistoriaram casas nos bairros para viabilizar a logística das entregas e a instalação dos equipamentos para famílias que não têm condições de executar esse tipo de serviço. O planejamento contou com o apoio da comunidade, da Comissão de Abastecimento de Água e de voluntários do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio Grande do Sul (Senge-RS).

Com investimento de R$ 500 mil para melhoria no abastecimento na região do Morro da Cruz, que inclui aumento da pressão, trocas de rede e entroncamento, o Dmae adquiriu 400 caixas d'água ao custo de R$ 120 mil. Até a última terça-feira (22), a prefeitura colaborou com a instalação de caixas d'água e distribuiu 50 unidades.

Porém, conforme a líder da comissão de moradores do Morro da Cruz, Any Moraes, apenas uma caixa foi instalada até a tarde desta quinta-feira. "Fomos ao local verificar a instalação e fomos surpreendidos. Uma total insegurança na estrutura, que foi feita em um barranco, sem nenhuma sapata e com um compensado embaixo", relata Any. De acordo com ela, a prefeitura não contratou mão de obra para realizar as instalações, e o material recebido não é suficiente para construção da estrutura de todas as caixas.

Na tarde de terça-feira, a moradora relatou que foi noticiado a instalação de 50 caixas d'água. "As pessoas que foram cadastradas, que estão desesperadamente esperando água em casa, ouvem que 50 caixas d'água foram instaladas e se questionam: Onde? Quem recebeu?" O número real é de uma caixa instalada e de maneira insegura".

Para a instalação, segundo a prefeitura, foi criado um plano de ação em três frentes: moradores que conseguem fazer a instalação por conta própria e querem somente a caixa; moradores que conseguem realizar a instalação, mas não possuem condições para a compra da caixa d'água e material de estrutura; e moradores sem condições para a compra da caixa d'água, materiais e para instalar a estrutura. Nesses casos, a Smsurb está auxiliando através de pedreiros, explica o diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia.

"A situação do abastecimento de água hoje é melhor do que tinha antes da crise. Como é uma área de ocupação desordenada, as pessoas foram morar e agora está indo a infraestrutura, muitas das casas não possuem a rede formal de abastecimento", explica Garcia.

Devido ao entroncamento realizado pelo do Dmae no local, os moradores do Morro da Cruz ficaram totalmente sem água, na quarta-feira. A obra visa diminuir a área de abrangência nos pontos altos e aumentar a quantidade de água. Para o próximo verão, o plano do Dmae é colocar uma rede formal de água em todas as residências, além de apresentar um projeto de reservatório público. A reestruturação do sistema de bombeamento é o próximo passo.