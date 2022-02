Incêndio atinge prédio ao lado da Fiesp em São Paulo

Atualizada às 14h28min desta quinta-feira (24).

Fumaça preta e densa que sai do topo de um prédio na avenida Paulista, em São Paulo, ao lado da sede da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), no número 1.337, onde funciona um prédio comercial, mobiliza os bombeiros e chama a atenção de quem está na região, segundo transmissão e informações da CNN Brasil, nesta quinta-feira (24). O incêndio iniciou por volta das 13h.

Ao menos dez viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para combater um incêndio. De acordo com a corporação, 25 bombeiros trabalham no local e, até o momento, não há informações sobre feridos.

O porta-voz dos bombeiros, major Marcos Palumbo, afirmou que, assim que as equipes chegaram no local, iniciaram o processo de evacuação do prédio. "O fogo atingiu a parte superior [do edifício] e não há vítimas. Evacuamos o prédio de forma rápida e para ninguém ser afetado [pelas chamas ou fumaça]." As equipes dos bombeiros aumentaram de oito para dez. "Os bombeiros trabalham para conter o fogo, para ele não passar para outros andares ou salas [do prédio]", explicou o major.

Houve isolamento da área, que tem bastante movimento. A avenida é um dos pontos de grande concentração de atividades corporativas. O incidente ocorre no fluxo de saída e chegada do almoço.

Por coincidência, o fato no mesmo dia que marca os 50 anos de um dos maiores incêndios no Brasil, que foi o do edifício Andraus, no centro de São Paulo, em 24 de fevereiro de 1972. Na tragédia, foram registrados 16 mortos e 345 pessoas feridas.

Com informações da CNN Brasil e da Folhapress*