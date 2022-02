Prefeitura confirma permuta de imóvel do INSS para programa de revitalização do Centro

A prefeitura de Porto Alegre confirmou a destinação de um imóvel do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para o programa de revitalização do Centro Histórico. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (23), após reunião realizada no Paço Municipal entre o Prefeito Sebastião Melo, o Vice-Prefeito Ricardo Gomes, o Ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, e o Presidente do INSS, José Carlos Oliveira. O imóvel em questão é a antiga sede do instituto, localizado entre a Travessa Mário Cinco Paus e a Avenida Mauá, próximo à sede da prefeitura.

“O prédio da Mário Cinco Paus pode ser um símbolo deste novo momento do Centro Histórico de Porto Alegre. Estamos decididos a construir as pontes necessárias para viabilizar esse diálogo entre a prefeitura e o INSS”, afirmou o ministro Onyx Lorenzoni.

“Essa é uma excelente notícia para Porto Alegre. Estamos empenhados nesta grande sinergia para devolver ao coração da cidade um bairro com bela ocupação, moderno e com desenvolvimento”, enfatizou o prefeito Sebastião Melo.

No último dia 1º de fevereiro, Melo esteve em Brasília em reunião com o ministro Onyx Lorenzoni. Na ocasião, encaminhou pedido para que o ministério avaliasse a possibilidade de venda ou permuta do imóvel do INSS para a iniciativa privada, que já havia demonstrado interesse de investir no local dentro das novas regras de revitalização aprovadas no Plano de Reabilitação do Centro Histórico.

Conforme o próprio presidente do INSS afirmou nesta quarta-feira, a destinação do imóvel será feita no formato de permuta, diretamente com a iniciativa privada. “Concluiremos a avaliação do imóvel ainda em fevereiro, e faremos a publicação do edital no primeiro semestre”, informou José Carlos Oliveira.