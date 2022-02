O que abre e o que fecha no Carnaval em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre publicou um decreto que estabelece ponto facultativo durante o Carnaval de 2022. A medida vale durante todo o período de segunda (28) e terça-feira (1º), além da quarta-feira de cinzas (2) até o meio-dia. O ponto facultativo não se aplica aos serviços e atividades de natureza essencial, de acordo com um decreto de 1991. O Jornal do Comércio preparou uma lista com os horários especiais de funcionamento dos principais estabelecimentos, serviços e do comércio durante o Carnaval 2022 em Porto Alegre.

O comércio da Capital pode funcionar normalmente durante o feriado. A única orientação do Sindilojas quanto à abertura na terça de Carnaval é que os lojistas que forem utilizar mão de obra de empregados tenham aderido ao Acordo Coletivo, necessário para esta finalidade. A entidade afirma que no final de semana, na segunda e na quarta de cinzas não haverá alterações no horário do comércio.

Em relação aos shopping centers, o Iguatemi terá abertura, na terça, da parte de lazer e alimentação das 11h às 22h e abertura opcional das lojas das 14h às 20h; já na quarta, todas as operações abrem às 12h. No Shopping Praia de Belas, no fim de semana e na segunda o horário segue o padrão; na terça, a abertura das lojas é opcional, com atendimento das 14h às 20h e as áreas de lazer e alimentação funcionam das 11h às 22h; e na quarta, todas as atividades começam a partir das 12h. O Shopping João Pessoa também tem horário alterado apenas na terça, com funcionamento opcional das lojas das 12h às 18h e da praça de alimentação das 11h às 21h.

O Moinhos Shopping terá horário diferenciado na quarta, com abertura opcional das lojas das 14h às 20h e da praça de alimentação das 10h às 22h. Nos shoppings da rede Bourbon e no Shopping Total haverá funcionamento especial apenas na terça, com abertura opcional das lojas das 14h às 20h; de praças de alimentação das 10h às 22h. Cinemas e teatros funcionam conforme programação própria em todos os shoppings.

O setor de Atendimento ao Cidadão da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), na rua Erico Verissimo, não realiza atendimento nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, da mesma forma que os demais setores internos da empresa. Os serviços serão retomados no dia 2, a partir das 12h. Já o atendimento especial para idosos e PCDs, realizado na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social (avenida João Pessoa com Venâncio Aires), funciona normalmente segunda, terça e quarta.

transporte coletivo, as linhas circulam com tabela horária especial na segunda, com oferta de horários superior a tabela de sábado e primeiros e últimos horários ajustados nas linhas de maior demanda. Na terça, as linhas seguem a tabela horária Em relação ao, as linhas circulam com tabela horária especial na segunda, com oferta de horários superior a tabela de sábado e primeiros e últimos horários ajustados nas linhas de maior demanda. Na terça, as linhas seguem ade sábado. Na segunda e na terça, as linhas que atendem a orla do Guaíba também serão ativadas.

Trensurb terá intervalos diferentes entre as viagens na segunda e na terça. Na segunda, as partidas da estação Mercado e Novo Hamburgo terão intervalo de 15min das 5h às 20h07min; de 20min das 20h07 às 22h07; e de 26min das 22h07 às 23h25. Na terça, o intervalo entre os trens segue a tabela de domingos e feriados, de 20min das 5h às 20h07min; de 23min das 20h07min às 20h30min; e de 25min das 20h30min às 23h25min. No sábado, no domingo e na quarta, a operação do metrô segues as tabelas horárias normais terá intervalos diferentes entre as viagens na segunda e na terça. Na segunda, as partidas da estação Mercado e Novo Hamburgo terão intervalo de 15min das 5h às 20h07min; de 20min das 20h07 às 22h07; e de 26min das 22h07 às 23h25. Na terça, o intervalo entre os trens segue a tabela de domingos e feriados, de 20min das 5h às 20h07min; de 23min das 20h07min às 20h30min; e de 25min das 20h30min às 23h25min. No sábado, no domingo e na quarta, a operação do metrô segues aspara cada dia.

Os serviços estaduais terão ponto facultativo na segunda e na terça-feira, segundo decreto do governo. Na quarta, o expediente começa às 13h

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) irá reforçar as operações e o policiamento nas rodovias federais do Rio Grande do Sul durante o feriado. A Operação Carnaval 2022 da PRF teve início à meia noite desta sexta e terá término às 23h59 de quarta. A previsão da PRF é de que haja aumento no fluxo de veículos nas rodovias federais gaúchas, principalmente as que ligam a região metropolitana de Porto Alegre ao litoral norte gaúcho (BRs 290 e 101).

Serviços como a Brigada Militar e telefones de emergência operam com normalidade. A Polícia Civil funcionará por meio dos serviços de plantão, através do telefone 197.

Segundo resolução do Banco Central do Brasil, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) preservou a folga e as agências bancárias ficarão fechadas na segunda e na terça. Os bancários retornarão ao trabalho na quarta de Cinzas a partir das 12h.

As agências dos Correios estarão funcionando normalmente na sexta e as unidades que têm expediente aos sábados também estarão abertas no dia 26. Já na segunda e na terça de Carnaval, as agências estarão fechadas e a Central de Atendimento dos Correios - CAC também não funcionará. Segundo comunicado da empresa, o atendimento nas agências será retomado a partir das 12h da quarta de Cinzas, e a CAC atenderá normalmente, das 8h às 20h.

Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) estão fechados. O atendimento será retomado na quarta às 14h. O atendimento virtual segue operando 24h no site da empresa As agências e postos de atendimento daestão fechados. O atendimento será retomado na quarta às 14h. O atendimento virtual segue operando 24h no, pelo telefone (0800 721 2333) e, em caso de falta de energia, pelo SMS 27307, que deve ser preenchido com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (encontrado no canto superior direito da fatura de energia).

As agências FGTAS/Sine estarão fechadas na segunda e terça, reabrindo na quarta com atendimento entre 13h e 17h. Em Porto Alegre, o mesmo vale para a sede administrativa da FGTAS (av. Borges de Medeiros, 521), Casa do Artesão (av. Júlio de Castilhos, 144) e Vida Centro Humanístico (av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132).

O Procon também não atende na segunda e na terça, e retoma o serviço pelo WhatsApp e pelos canais de atendimento eletrônico na quarta às 13h. Enquanto as agências TudoFácil em Porto Alegre estão fechadas entre sábado e quarta, com volta dos atendimentos na quinta, das 8h às 14h.

A Farmácia de Medicamentos Especiais e o Hemocentro seguem o mesmo calendário, estando fechadas na segunda e na terça, e retomando as atividades na quarta às 13h. Os horários e locais para vacinação serão divulgado na sexta-feira (25).

Os desfiles de escolas de samba aconteceriam entre os dias 18 e 20 de março, semana em que a Capital completa 250 anos, mas foram transferidos por conta da pandemia. Após reunião do prefeito Sebastião Melo com entidades carnavalescas e escolas de samba, ficou decidido que o evento irá ocorrer nos dias 6, 7 e 8 de maio.