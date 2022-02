Incêndios na Argentina já consumiram 800 mil hectares

No domingo, o fogo chegou próximo à área urbana de São Borja Pelo menos quatro províncias argentinas seguem com focos de incêndio ativos na região próxima à fronteira com o Rio Grande do Sul. Corrientes, Formosa, Misiones e Río Negro ainda lutam para combater as chamas que se espalham descontroladamente e levaram sete províncias do país vizinho a declararem emergência.

Chuvas rápidas ajudaram no trabalho dos brigadistas de incêndio nas últimas horas, mas foram insuficientes para dar cabo ao fogo que consome vegetação. Segundo o Serviço Nacional de Manejo do Fogo (SNMF), a maior quantidade de focos se concentra em Corrientes.

Os impactos dos incêndios afetam também a fronteira gaúcha, em especial o município de São Borja, onde a fuligem e a fumaça causada pelas chamas já são sentidas pela população.

O governo federal argentino deslocou cinco aviões-hidrantes, um avião observador, três helicópteros e 159 brigadistas e pessoal de apoio para a região. As equipes se juntaram aos bombeiros locais e aos bombeiros gaúchos que se deslocaram para o município de Santo Tomé, que faz fronteira com São Borja. Ao todo, 16 bombeiros do RS, três caminhões autobomba e cinco caminhonetes do Estado estão colaborando com as equipes argentinas. O governo boliviano, por sua vez, enviou 70 brigadistas para colaborar com os trabalhos.

Outra preocupação diz respeito à situação dos animais. Conforme a imprensa argentina, ao menos 80 médicos veterinários chegaram em Corrientes para ajudar no salvamento e recuperação dos animais afetados pelo fogo.

Imagens de satélite mostram como região na fronteira com São Borja é uma das mais afetadas (Reprodução/JC)

As chamas já queimaram por volta de 800 mil hectares em Corrientes, afetando, principalmente, os departamentos de Ituzaingó e Santo Tomé. A estiagem que afeta também a agricultura gaúcha, dificulta o trabalho das equipes de combates que lutam há três meses – quando surgiram os primeiros focos – para dar fim à tragédia.

Pelo menos 10% da província de Corrientes já foi afetada pelos incêndios. A Estação Experimental Corrientes do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária (INTA) apontou que, em 16 de fevereiro, a superfície queimada chegava a 785.238 hectares. “O ritmo de progressão do fogo entre 7 e 16 de fevereiro foi de quase 30 mil hectares diários”, disse o órgão em boletim.