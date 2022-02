Ufrgs inaugura prédio de R$ 55 milhões para Ciências da Saúde

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, esteve na manhã desta segunda-feira (21) em Porto Alegre participando da cerimônia de inauguração do novo prédio Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Localizado na esquina da rua Ramiro Barcelos com a avenida Ipiranga, em frente ao Planetário, a nova estrutura será um centro científico da universidade.

Com mais de 19 mil metros quadrados, o prédio abrigará 50 laboratórios, sendo que um deles tem Nível de Biossegurança 3 (NB3), com ambiente controlado, permitindo a realização de pesquisas com organismos vivos. O espaço conta com estacionamento, auditório, biblioteca, salas de aula, salas administrativas e cafeteria. A construção começou em 2015 e foi financiada com recursos do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) e do Tesouro Nacional.

“Concretizamos parte do sonho de décadas da nossa comunidade. Um espaço adequado para desenvolvermos todas as nossas potencialidades como unidade de ensino, pesquisa, extensão e inovação”, afirmou a diretora do ICBS, Ilma Simoni Brum da Silva.

Instalado na Ala Sul, o novo prédio do ICBS vai receber os departamentos de Farmacologia, Fisiologia e o de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia. O Departamento de Bioquímica já conta com um prédio no local. Assim, somente o Departamento de Ciências Morfológicas do instituto permanecerá no Campus Centro da Ufrgs.

O ICBS é formado por cinco departamentos, dois cursos de graduação, seis programas de pós-graduação, e um Centro de Reprodução e Experimentação de Animais de Laboratório (Creal). A instituição conta com 122 docentes e 67 técnicos administrativos.

“O compromisso desta universidade é única e exclusivamente servir a sociedade. É uma busca diária de retorno (para a sociedade). Queremos ver isso aqui repleto, com os livros, com a vida. Esse prédio representa o que enxergamos como que nós, gestores, precisamos produzir como resultado. Uma estrutura adequada, um ambiente em condições de formar profissionais qualificados e gerar ações em beneficio para a sociedade. E um lugar de muito estudo e muita pesquisa. Virão incontáveis resultados positivos para a sociedade. Essa é a tradição do ICBS”, destacou o reitor da Ufrgs, Carlos André Bulhões.

A obra foi concluída oito anos após a assinatura do contrato com a empresa executora. A obra recebeu um investimento de R$ 55 milhões e foi tocada pela empresa Home Engenharia. “Teremos uma mudança de conceitos em áreas de trabalho. Estamos implementando áreas compartilhadas, os laboratórios multiusuários, que poderão ser compartilhados por toda a comunidade do ICBS e de outras universidades”, destacou Ilma.

A diretora do ICBS aproveitou a presença do ministro da Educação para lembrar da importância da conclusão do complexo, com a execução da Ala Norte, que irá receber, futuramente, o Departamento de Ciências Morfológicas e as aulas práticas do departamento de bioquímica.

Em sua fala, o ministro da Educação – um dos poucos presentes no evento que não usava máscara - falou mais sobre o presidente Jair Bolsonaro, disse que o governo não manda dinheiro para Cuba e para a Venezuela, falou que não desvia dinheiro, criticou o nível dos estudantes que entram nas universidades e praticamente não citou o novo prédio. “Neste ano vamos poder ajudar um pouco mais a universidade federal. Tivemos dois anos com poucos recursos. Vamos ter mais recursos neste ano”, apontou sobre o financiamento federal das universidades. Por fim, Ribeiro anunciou a liberação imediata de R$ 5 milhões para que o novo prédio seja mobiliado.