Hemocentro, HCPA e GHC precisam de doação de sangue para manter estoques

Os meses de verão costumam impactar diretamente nos estoques de sangue dos hospitais e no hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs). Em razão disso, a Secretaria da Saúde (SES-RS) alerta a população para a importância da doação neste período. O hemocentro abastece cerca de 40 hospitais. Atualmente, há a necessidade de doações de todos os tipos sanguíneos, especialmente O+ e O-. Uma doação de sangue é capaz de salvar até quatro vidas.

“A doação e o processamento do sangue são fundamentais para garantir a disponibilização de componentes sanguíneos às vítimas de acidentes ou aos pacientes em outras situações clínicas que requerem transfusão”, aponta a coordenadora de captação de doadores do Hemorgs, Gesiane Almansa.

O hemocentro necessita de cerca de cem bolsas de sangue doadas todos os dias para suprir a demanda. O atendimento está sendo realizado preferencialmente com agendamento prévio por meio de telefone ou WhatsApp pelos números (51) 98405-4260 ou (51) 3336-6755, ramal 102. Também está disponível um link pelo site da SES-RS para agendamento de doação de sangue nos Hemocentros de Porto Alegre, Passo Fundo, Santa Maria e Pelotas.

“Precisamos ressaltar que é muito seguro doar sangue. Sabemos que a pandemia ainda não acabou, mas estamos trabalhando dentro de todas as normas sanitárias e de distanciamento, a fim de evitar qualquer situação de contágio de Covid-19 nas nossas dependências”, frisa a diretora do Departamento Estadual de Sangue e Hemoderivados (DESH), Kátia Brodt.

Os doadores que forem diretamente ao Hemorgs serão atendidos por ordem de chegada, seguindo os mesmos protocolos de segurança. Para facilitar a doação de sangue em mais locais do interior do Estado, a SES-RS está instituindo pontos de coleta de sangue para além dos hemocentros regionais. Em um primeiro momento, serão beneficiados os municípios de Bagé, Sapucaia do Sul, Frederico Westphalen e Vacaria, mas a ideia, conforme a secretaria, é expandir para mais cidades.

A falta de estoques de sangue também afeta o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). O banco de sangue da instituição está em situação crítica para os tipos O+, O-, A-, B- e AB-. Os sangues dos tipos A+, B+ e AB+ estão com estoques estáveis.

Já no Grupo Hospitalar Conceição (GHC), os estoques dos sangues tipo O+, O-, A-, B+, B- e AB- estão em situação crítica. Os únicos tipos que mantém um estoque estável são A+ e AB+.

Confira abaixo como fazer doação de sangue nas três instituições

Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul

Agendamento de doação pelo WhatsApp: (51) 98405-4260

Endereço: Av. Bento Gonçalves, 3722 – Porto Alegre

Horário de funcionamento para doação de sangue: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Telefone para informações: (51) 3336-6755, ramal 102

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

site do hospital bit.ly/sangueonline Agendamento para a doação de sangueou no link

Endereço: Rua São Manoel, 543 - 2º andar.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e sábados, das 8h às 12h.

Grupo Hospitalar Conceição (GHC)

Informações pelo WhatsApp: (51) 3357-2072

Endereço: Avenida Francisco Trein, 596 (segundo andar do Hospital Conceição)

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 17h, e aos sábados (exceto feriados), das 7h30min às 12h (até 60 atendimentos aos sábados).