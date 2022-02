Corsan desenvolve plano inédito de segurança hídrica no País

Os municípios gaúchos atendidos pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) serão contemplados com o Plano de Segurança Hídrica da Corsan (o PSH-Corsan), cujo modelo é inédito no País. Até agora, apenas a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) conta com programa semelhante, porém, a iniciativa abrange apenas a Região Metropolitana de São Paulo, com foco no abastecimento a partir de mananciais superficiais. No Rio Grande do Sul, as ações da Corsan envolverão as 317 cidades que abastece, incluindo aspectos relativos às águas superficiais e subterrâneas. A meta é preparar a Companhia para enfrentar crises hídricas, como a estiagem severa que assola o Estado nos últimos anos.

Uma das possibilidades é a o melhor uso de águas subterrâneas, que apresentam um grande potencial em território gaúcho. “É preciso estudar cada vez mais a possibilidade de trabalhar com águas subterrâneas e perfuração de poços e, para isso, precisamos ter o conhecimento para utilizar esses recursos hídricos”, pontua a diretora de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Corsan, Liliani Cafruni.

Como etapa preliminar para o desenvolvimento do PSH-Corsan, a Companhia contratou a um Estudo de Previsão Climática Estratégica e Caracterização Preliminar de Segurança Hídrica, desenvolvido pela empresa Climatempo, que está sendo concluído este mês e visa mapear as características das bacias de contribuição dos maiores sistemas de abastecimento da Corsan, o perfil climático e as previsões climáticas estratégicas e quais são os riscos relativos à segurança hídrica.

E ainda em fase de elaboração, o Plano de Segurança Hídrica da Corsan conta com o apoio do Grupo Banco Mundial (World Bank Group) e está alinhado com os compromissos que a companhia de abastecimento assumiu junto a International Finance Corporation (IFC), vinculada ao Banco Mundial. O PSH-Corsan tem como objetivo a garantia do abastecimento de água em quantidade e qualidade adequadas aos municípios concedentes.

Para isso, será realizado o diagnóstico e o prognóstico dos mananciais superficiais e subterrâneos, englobando o estudo de mananciais alternativos, de modo que a área de abrangência do estudo contemplará todas as 25 bacias hidrográficas do Estado do Rio Grande do Sul, com enfoque nos municípios cujos serviços de saneamento estão sob concessão da Corsan, assim como o diagnóstico dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário da companhia. Com base nessas informações, será possível determinar quais as medidas a serem adotadas em cada região. O plano será desenvolvido ao longo de 18 meses, e sua conclusão está prevista para o fim de 2023.

Enquanto o PSH-Corsan realiza os levantamentos necessários para garantir uma gestão hídrica eficaz e segura, a companhia concentra os esforços agora para evitar o desabastecimento. A campanha Estiagem Extrema, lançada neste mês, busca conscientizar a população para o risco imediato de falta de água, uma vez que o Estado sofre com a seca e os níveis dos reservatórios estão bem abaixo do ideal. “Já estamos abastecendo alguns municípios pequenos com caminhões-pipa”, relata Liliani, ao destacar que o combate ao desperdício é uma das principais formas de evitar que as torneiras sequem. São João da Urtiga, São Valentim, Fontoura Xavier e Garibaldi estão com apoio do caminhão-pipa para complementar o abastecimento.

A Companhia tem trabalhado em conjunto com a Defesa Civil do Estado para identificar os pontos mais críticos e fazer com que a água chegue até eles. Escolas e hospitais, por exemplo, entram na lista de prioridades. Em função da gravidade da situação, a Corsan tem contribuído para socorrer usos prioritários, mesmo em locais que não fazem parte da sua área de cobertura. “No entanto, estamos passando por um momento crítico, e precisamos ajudar sempre que possível”, afirma Liliani.