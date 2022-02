Ufrgs divulga gabaritos do segundo dia de provas do vestibular 2022

gabaritos do segundo e último dia A Comissão Permanente de Seleção (Coperse) divulgou nesta segunda-feira (14) osde provas do Vestibular da Ufrgs de 2022. Os candidatos já podem conferir as respostas das provas de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira e Química. A prova de Língua Estrangeira apresenta os resultados nos cinco idiomas: Inglês, Espanhol, Alemão, Italiano e Francês. Na prova de Geografia, a questão n.º 60 foi anulada.

O acesso dos participantes às folhas de respostas poderá ser feito, via Portal do Candidato, 24 horas após a aplicação das provas. A Comissão Permanente de Seleção (Coperse) pretende divulgar as médias, os histogramas e as abstenções desse segundo dia de provas ainda nesta segunda-feira.

Nesta edição do Concurso Vestibular são oferecidas 3.980 vagas em 89 opções de curso de graduação. As informações sobre o processo estão disponíveis em www.ufrgs.br/vestibular. A lista de classificados será publicada até o dia 25 de fevereiro.