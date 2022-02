Ufrgs divulga gabaritos do primeiro dia de provas do vestibular 2022

gabaritos do primeiro dia A Comissão Permanente de Seleção (Coperse) divulgou deste domingo (13) de fevereiro osde provas do Vestibular Ufrgs 2022. Os candidatos podem conferir as respostas referente às provas de Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa, História e Matemática. O acesso às folhas de respostas é feito no Portal do Candidato, 24 horas após a aplicação da prova. Já a lista de classificados será publicada até o dia 25 de fevereiro.

No sábado (12) os candidatos também realizaram a prova de Redação, que abordou a relação entre mudanças climáticas e direitos humanos, e integra a prova de Língua Portuguesa. Neste domingo (13), segundo dia de vestibular, os candidatos farão as provas de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira e Química. O ingresso nos locais de prova começa às 14h30min, e os portões serão fechados às 15h.

Os candidatos têm cinco horas e meia para resolução das provas e preenchimento do gabarito, e poderão retirar-se do recinto das provas após duas horas depois do início, podendo levar o caderno de provas. Nesta edição, 15.234 candidatos concorrem ao ingresso de 89 cursos de graduação na Ufrgs. São oferecidas ao todo 3.980 vagas no processo.