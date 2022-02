Engenheiros fazem vistoria no Morro da Cruz para instalação de reservatórios

Um grupo de cerca de 10 engenheiros do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul (Senge-RS) esteve no Morro da Cruz neste sábado (12) para uma vistoria na região, que sofre com problemas de abastecimento de água. A iniciativa faz parte do programa Senge Solidário, em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, para apoiar tecnicamente a instalação de reservatórios de água nas residências, especificamente na região Altos da Escola, no Morro da Cruz. A ideia é instalar os reservatórios que atendam aproximadamente 500 residências e beneficiem cerca de 2.500 pessoas que sofrem com falta de água naquela área.

Segundo o diretor de Negociações Coletivas Adjunto do Senge, João Leal Vivian, que acompanhou a vistoria, a percepção inicial é que existem problemas estruturais de abastecimento, operação e manutenção. Após colapso do sistema de abastecimento no início de janeiro, a operação do DMAE ainda não normalizou na região visitada, que fica no topo do morro, no final da rede. “Uma situação que já era precária de abastecimento em 2021, com muitas fugas, redes clandestinas, redes sem dimensionamento, aumento no número de residências, colapsou por uma série de problemas que aconteceram. Mas passou mais de 20/30 dias do problema, nem esse sistema precário voltou a pleno”, explica.

Na sexta-feira (11), equipes do DMAE trabalharam no morro para realizar melhorias para tentar minimizar o problema, e a intervenção surtiu efeito. “Relatos de moradores indicam já uma normalidade de 40% a 50% dessas instalações precárias, após a intervenção”, conta o engenheiro.

A prefeitura de Porto Alegre realizou nesta semana o processo de cadastramento das famílias que receberão caixas d'água nas regiões mais altas da Zona Leste. Esta é a primeira medida a ser executada após o município decretar situação de emergência em razão de problemas no abastecimento nos bairros Partenon, Vila São José, Vila João Pessoa, Coronel Aparício Borges e Santo Antônio.

A instalação desses materiais em cada residência serve como uma alternativa para consumo de água em casos de interrupção no abastecimento, já que o reservatório instalado no morro, com capacidade de 100 mil litros, já não comporta toda a demanda da população. Uma nova estrutura com a mesma capacidade deve ser construída em breve no topo do morro, a 230 metros do nível do mar.