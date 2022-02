RS tem redução em todos os indicadores criminais em janeiro

O governo do Estado celebrou na manhã desta sexta-feira (11), em evento realizado na cidade de Esteio, a redução em todos os indicadores de criminalidade do Rio Grande do Sul no mês de janeiro de 2022.

Os crimes contra a vida são aqueles que mais chocam e impactam a sociedade. De acordo com os dados apresentados nesta sexta-feira pelo governador Eduardo Leite e pelo vice-governador e secretário de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, o RS registrou 146 vidas perdidas pela violência em janeiro deste ano. O número é 13,6% menor do que aquele observado no primeiro mês de 2021, quando ocorreram 169 mortes causadas pela violência.

Discriminando os dados de crimes contra a vida, constata-se, também, a queda nos indicadores específicos. Em relação aos homicídios, a redução em janeiro deste ano foi de 11,2%, com os assassinatos caindo de 152 em janeiro de 2021 para 135 em janeiro de 2022.

Já no que diz respeito aos latrocínios, o Estado registrou somente um caso em janeiro deste ano. A redução em relação ao mesmo período do ano passado, quando ocorreram seis casos, é de 83,3%.

Outro indicador de mortalidade que teve diminuição no primeiro mês deste ano foi o de feminicídios. Costumeiramente, o indicador mais difícil de ser reduzido no RS, o assassinato de mulheres apenas pelo fato de serem mulheres vitimou 10 gaúchas em janeiro de 2022. Em janeiro de 2021, haviam sido 11 feminicídios.

Outros crimes contra a mulher também tiveram redução. No crime de ameaça, houve diminuição de 17% (de 3.404 para 2.825). No crime de lesão corporal, a queda foi de 5,6% (de 1.943 para 1.835). No que diz respeito aos estupros, a redução foi 35,2% (de 230 para 149). Já na tentativa de feminicídio, a redução foi de 33,3% (de 30 para 20).

“Estamos entrando no quarto ano do governo e no quarto ano de reduções nos indicadores de criminalidade. Isso demonstra que o resultado não é esporádico, ele vem se concretizando ano a ano, mês a mês. Neste janeiro de 2022, há redução de todos os indicadores, todos os 22 indicadores de criminalidade”, destacou o vice-governador Ranolfo.

Em relação aos crimes contra a propriedade, também foram registradas quedas nos números. Foram 390 casos de roubo de veículos em janeiro deste ano, enquanto, no mesmo mês do ano passado, haviam sido 549 – uma redução de 29%.

Outro índice que caiu de forma considerável foi o de ataques a banco. Neste primeiro mês de 2022, apenas um caso foi registrado no Rio Grande do Sul. Em janeiro de 2021, foram quatro casos. Se a comparação for feita com 2016, quando foram 29 registros no mês, a diminuição é de 96,6%.

Também houve redução nos roubos ao transporte coletivo, que registraram 79 casos em janeiro deste ano, ante 126 em janeiro do ano passado – queda de 37,3%.