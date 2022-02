Levantamento indica conteúdos mais abordados no vestibular da Ufrgs

Os vestibulandos estão na reta final de preparação para o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), que ocorre no sábado (12) e no domingo (13). Para ajudar nos últimos preparativos dos candidatos a uma vaga no Ensino Superior na instituição, o pré-vestibular Fleming Medicina atualizou um levantamento que aponta os conteúdos mais cobrados pela banca examinadora.

“Às vésperas do vestibular, sempre vale a pena dar uma última olhada em pontos que muito provavelmente vão ser perguntados. Embora o novo vestibular da Ufrgs tenha reduzido de 25 para 15 questões em cada matéria, a abordagem não deve mudar”, pontua o professor Dideron Macedo dos Santos.

Confira abaixo os percentuais dos cinco principais tópicos das provas objetivas de acordo com os últimos 10 vestibulares (2011-2020):

Língua Portuguesa

A prova de Língua Portuguesa da UFRGS tem na sintaxe textual um dos seus focos e requer do aluno um conhecimento integrado da organização gramatical, além de exigir conhecimentos linguísticos de teoria textual.

Sintaxe do período e pontuação – 23%

Interpretação de textos - 18%

Sintaxe de concordância e de regência - 12%

Teoria textual - 11%

Coesão textual - 11%

Literatura

A prova de Literatura em Língua Portuguesa tem foco quase total nas leituras obrigatórias. A teoria e a história da literatura complementam a prova, com raras questões envolvendo interpretação de textos literários e intertextualidade.

Leituras obrigatórias - 74%

Modernismo - 9%

Interpretação de textos e intertextualidade entre obras literárias - 7%

Literatura contemporânea e música popular - 4%

Literatura brasileira no século 19 e pré-modernismo - 4%

Língua estrangeira: inglês

A prova de Inglês da UFRGS foca em leitura e interpretação textual. Apesar disso, é importante destacar que o vocabulário e a gramática têm alto peso na prova. Conhecimentos sobre conectivos, tempos verbais, voz passiva e sintaxe auxiliam bastante na obtenção de altos escores.

Interpretação de textos - 26%

Vocabulário - 20%

Classes de palavras - 12%

Sintaxe - 10%

Verbos: modos, tempos e voz passiva - 9%

Língua estrangeira: espanhol

A prova de Espanhol também prioriza leitura e interpretação textual. Vocabulário, com questões sobre heterosemánticos, e gramática têm alto peso na prova. Conhecimentos sobre conectivos, tempos verbais, classes de palavras e acentuação auxiliam na obtenção de altos escores.

Vocabulário - 32%

Interpretação de textos - 24%

Coesão referencial - 10%

Conectivos - 10%

Classes de palavras - 8%

História

As questões se dividem, principalmente, entre História Geral e História da América e do Brasil. Temas relativos ao século 20 e atualidades do século 21, tanto em geral quanto em Brasil, também são lembrados.

Século 20 - 14%

Idade Antiga e Média - 12%

Atualidades - 11%

História da América - 10%

Brasil Colônia - 9%

Matemática

É preciso dar atenção especial à geometria (plana e espacial: somadas, correspondem a mais de ¼ da prova) e à matemática básica, sobretudo potenciação, radiciação, juros e porcentagem.

Geometria plana e trigonometria - 16%

Funções - 13%

Matemática básica - 12%

Geometria espacial - 12%

Análise combinatória, estatística e probabilidade - 8%

Física

O assunto mais abordado é mecânica, com quase 40% do total. O segundo assunto mais incidente é eletricidade, seguido por termologia e física moderna.

Mecânica - 39%

Eletricidade - 17%

Termologia - 15%

Física Moderna - 13%

Ondulatória e oscilações - 8%

Biologia

Biologia celular, histologia e embriologia significam quase 30% da avaliação. Os demais com maior reincidência são zoologia e botânica, seguidos por Ecologia.

Biologia celular, histologia e embriologia - 28%

Zoologia e botânica - 22%

Ecologia - 16%

Genética - 10%

Fisiologia animal e saúde humana - 10%

Química

A química orgânica predomina, com mais de 20% das questões. Deve-se atentar, também, para soluções, propriedades coligativas e curvas de solubilidade, estudo do átomo (atomística, tabela periódica) e ligações químicas.

Química orgânica e bioquímica - 23%

Átomo, tabela periódica e ligações - 16%

Soluções, propriedades coligativas e solubilidade - 10%

Equilíbrios - 9%

Estequiometria e cálculos químicos - 8%

Geografia

Tem forte tendência em cobrar assuntos ligados à geografia física. Temas humanos, como indicadores sociais e econômicos, população e fluxos populacionais apresentam bastante incidência também.