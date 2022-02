Ônibus sem cobrador começam a circular no dia 15 de fevereiro em Porto Alegre

A partir da próxima semana, inicia a circulação de 21 linhas de transporte coletivo sem o cobrador em Porto Alegre. A implantação da nova forma de pagamento, segundo a prefeitura, será realizada em duas etapas: 12 linhas na terça-feira, dia 15, e nove na quinta-feira, dia 17. Ao todo, a Capital possui 271 linhas de ônibus. A medida deve ser ampliada, chegando a 25% do sistema nesse modelo de atendimento até o fim do ano.

Em 2023, com a redução gradual dos cobradores, o número de linhas sem a presença desses profissionais deverá ser aumentado. A extinção da função deverá ocorrer até 2025, com a aposentadoria da maioria dos profissionais, recolocação em outras funções, assim como a reinserção em outras atividades, com o oferecimento de cursos profissionalizantes por parte das empresas de ônibus.

Os veículos serão identificados para que os passageiros saibam, antes de embarcar, que devem efetuar o pagamento na entrada, diretamente ao motorista. Aqueles que usam cartão TRI não terão mudanças. Para esse perfil de usuário, basta colocar o cartão no validador e passar pela roleta, como é feito atualmente.