Festa dos Navegantes é celebrada sem procissão em Porto Alegre por mais um ano

Pelo segundo ano consecutivo não ocorreu uma das maiores festas religiosas de Porto Alegre, a tradicional procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, por causa das limitações impostas pela pandemia da Covid-19. Mesmo assim, a devoção à Nossa Senhora pode acontecer, porém, com algumas adaptações. Às 9 horas da manhã, deste feriado de dia 2 de fevereiro, as atividades oficiais se iniciaram com uma missa solene para convidados e autoridades, entre elas, o governador do Estado, Eduardo Leite e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. A celebração ocorreu no santuário, localizado na Zona Norte da Capital e conduzida pelo arcebispo de Porto Alegre dom Jaime Spengler.

Ao término da celebração religiosa oficial, a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes foi transferida do altar da igreja para o estacionamento, que fica logo em frente ao templo e colocada sobre uma estrutura especial, que foi previamente montada. E, a partir das 10h30min da manhã, os fiéis começaram a fazer as suas orações, agradecimentos e também os seus pedidos especiais à santa. Deste modo, não foi realizada, como em anos anteriores, a tradicional procissão, partindo da Igreja Nossa Senhora do Rosário, localizada na rua Vig. José Inácio, no Centro Histórico de Porto Alegre até o santuário no bairro Navegantes e que normalmente reúne milhares de devotos.

Durante todo o dia, a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes permanece, em frente à igreja e à noite, às 20h, retorna para o Santuário. As atividades transcorrem ao longo desta quarta-feira (2), com uma missa no santuário, com o padre Luiz Ricardo Xavier, no horário das 14 às 15h e depois, outra cerimônia com o padre Jaime José Caspary, das 16h às 17h e missa, da 18h às 19h, proferida pelo padre Romeo Maldaner. Todas as celebrações são limitadas a 150 pessoas, respeitando os protocolos relativos à pandemia, como álcool gel, medição de temperatura, espaçamento nos bancos. As pessoas também podem acompanhar as atividades religiosas, que são transmitidas online e ao vivo pelo Facebook, uma vez que, a programação também tem o um formato híbrido.

O evento conta com apoio da prefeitura da Capital, por meio da Secretaria da Cultura, e promoção do Santuário Navegantes e da Produtora Cultura em Cena, desta vez, o trajeto incluiu o deslocamento inédito até os moradores da Ilha da Pintada. As ações tiveram apoio da emenda parlamentar do vereador Aldacir Oliboni.

Gunter Axt, titular da pasta da cultura no município destacou que a ida inédita às ilhas foi um gesto marcante: “Estamos recuperando e resgatando algo fundamental da identidade desta cidade, valorizando as periferias, trazendo um olhar para este espaço tão lindo, que são as ilhas em torno de Porto Alegre”.

Para o padre Remi Maldaner, do Santuário Nossa Senhora dos Navegantes, os tantos devotos da santa na cidade e Região Metropolitana justificam as homenagens: “Ela está aqui toda a novena e conduz nossas reflexões. Para que Porto Alegre com muita oração festeje seus 250 anos sob o manto protetor de Nossa Senhora. ”

Desde o dia 23 de janeiro estão ocorrendo festejos em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes. Naquela data, houve um cortejo de carros do Santuário Navegantes ao Cais Mauá, que saiu do barco Cisne Branco até a Ilha da Pintada. Na oportunidade, o prefeito Sebastião Melo acompanhou o trajeto de 20 minutos pelo Guaíba.