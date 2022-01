Festa de Navegantes ocorrerá sem procissão por terra em Porto Alegre

Em 2022, a tradicional procissão por terra que leva a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes em direção ao Porto de Pelotas ficará de fora das homenagens à padroeira afetiva da Capital gaúcha no dia 2 de fevereiro. Para evitar a disseminação da nova variante da Covid-19, o evento de comemoração à data será híbrido. "Precisamos nos adaptar ao contexto estabelecido pela pandemia, e apostar na dispersão para evitar aglomerações, pois esta é uma festa que costuma reunir mais de 200 mil pessoas ", explica o secretário municipal de Cultura, Gunter Axt.

Para manter o simbolismo, a solução encontrada foi organizar uma carreata que, no domingo (23), deu início às comemorações em homenagem à santa, percorrendo as principais ruas e avenidas da cidade, saindo do Santuário dos Navegantes, localizado na Zona Norte, e indo até o Cais do Porto. Durante um pequeno trajeto, a imagem de Nossa Senhora foi levada pelos braços dos seus guardiões, liderados pelo Capitão João Seberino da Silva, até a embarcação Cisne Branco, de onde partiu com destino à Ilha da Pintada.

A bordo, o prefeito Sebastião Melo, o secretário adjunto da Cultura Clóvis André, além de Axt, o padre Remi Maldaner, a secretária da Mitra da Arquidiocese, Dione Tarso, o provedor da Irmandade de Nossa Senhora dos Navegantes, Gustavo Brum, a produtora do evento, Mari Vieira, e várias outras autoridade, acompanharam a imagem. No trajeto, as comunidades ribeirinhas acenavam com entusiasmo para a procissão lacustre. Segundo Axt, essa foi a primeira vez que a santa foi ao encontro dos moradores de periferia, na Ilha da Pintada.

Na chegada do Cisne Branco ao local, uma comitiva liderada pelo padre Rudimar recebeu o grupo, que assistiu uma missa, depois almoçou tainha na taquara, e visitou a região. "Foi muito emocionante para os pescadores das ilhas. Além disso, resgatamos esta tradição linda (da santa percorrer as águas), que havia sido cancelada no final dos anos 1980 (por conta do medo que o naufrágio do Bateau Mouche gerou), quando mobilizava centenas de embarcações e cerca de 25 mil pessoas, e que precisa ser recuperada", observa o secretário de Cultura.

Mas o festejo não irá parar por aí. No 147º ano da Festa de Nossa Senhora dos Navegantes acontecerão diversas missas presenciais, com transmissão on-line. Desde domingo, também está ocorrendo uma novena com missas diárias celebradas por diferentes padres, sempre às 19h, até dia 1º de fevereiro. No dia 2, às 10h, haverá uma cerimônia de condução da Nossa Senhora dos Navegantes, desde o Santuário Navegantes até a frente da igreja, no pátio, para receber as visitações, em uma tenda ornamentada.

A data de homenagens à santa é feriado municipal em Porto Alegre, que adotou Nossa Senhora dos Navegantes como padroeira afetiva. Começou a receber essa designação quando os marinheiros e outras pessoas que viajavam pelo mar faziam orações que lhes garantissem proteção contra os perigos do mar, como tempestades e naufrágios. Mais tarde, com a expansão da navegação portuguesa e espanhola, ela recebeu este atributo de Nossa Senhora dos Navegantes.

"Esta devoção é especialmente forte nas comunidades de pescadores e cidades portuárias, onde a presença de pessoas que vivem do mar é mais numerosa", destaca Axt. Ele revela que originalmente, havia previsão de montagem de palco e show para a festa deste ano. "Mas foi cancelado, por conta do cenário pandêmico", pondera.

Confira a programação do dia 2 de fevereiro no Santuário de Navegantes

9h - Missa Solene no Santuário Navegantes (com a presença de autoridades políticas e religiosas e imprensa, limitado a 150 pessoas e respeitando os protocolos relativos à pandemia). Haverá transmissão on-line nas redes do Santuário Navegantes. Celebrante: Arcebispo D. Jaime Spengler.

10h - Cerimônia de condução da Nossa Sra. dos Navegantes (limitado a 150 pessoas e respeitando os protocolos relativos à pandemia). Destino: Do Santuário Navegantes à Tenda de Visitações no pátio do Santuário Navegantes Responsáveis: Guardiões da Nossa Sra. dos Navegantes.

14h - Missa no Santuário Navegantes (limitado a 150 pessoas e respeitando os protocolos relativos à pandemia). Celebrante: Padre Luiz Ricardo Xavier.

16h - Missa no Santuário Navegantes (limitado a 150 pessoas e respeitando os protocolos relativos à pandemia). Celebrante: Padre Jaime José Caspary.

18h - Missa no Santuário Navegantes (limitado a 150 pessoas e respeitando os protocolos relativos à pandemia). Celebrante: Padre Romeo Maldaner.

19h30min - Solene Entronização de Nossa Sra. dos Navegantes no seu Santuário (limitado a 150 pessoas e respeitando os protocolos relativos à pandemia). Responsáveis: Guardiões da Nossa Sra. dos Navegantes