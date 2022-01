RS segue com altas temperaturas e completará 15 dias de máximas acima dos 40ºC

A temperatura no Rio Grande do Sul permanece elevada e deve seguir com máximas acima de 40ºC nesta terça-feira (25). Com isso, serão 15 dias consecutivos em que a marca será ultrapassada em solo gaúcho, já que, desde o dia 11 de janeiro, o Estado registra temperaturas acima dos 40ºC.

De acordo com a meteorologista Estael Sias, da Metsul, na quarta e quinta-feira desta semana, uma frente fria irá se formar e há risco elevado para temporais em todas as regiões do Estado. “A queda de temperatura deve ser ao redor de 20 graus, se comparada com as máximas”, informa. Ela diz que o calor diminuirá a sua intensidade sobre o Rio Grande do Sul, porém, destaca que em fevereiro também pode haver dias muito quentes.

Estael explica que a troca do ar quente pelo ar frio deixa o Rio Grande do Sul em alerta para o risco de vendaval, com rajadas de vento de até 100 quilômetros por hora. Há grande possibilidade de chuva forte e torrencial, com raios e até queda de granizo em algumas regiões. A instabilidade deve ingressar pelo Oeste e Sul e percorrer todo o Estado nesta quarta e quinta-feira. Já a massa de ar mais frio entra no Rio Grande do Sul através do Oceano Atlântico.

Conforme a Metsul, o Rio Grande do Sul está, neste momento, em uma cúpula de calor e este fenômeno atmosférico força a passagem do ar no sentido descendente em direção ao solo. “O ar quente se expande verticalmente na atmosfera, criando uma cúpula de alta pressão que desvia os sistemas meteorológicos, como frentes frias, ao seu redor.”

Estael Sias explica que agora uma massa de frio rompe essa barreira, que manteve as temperaturas nos últimos 15 dias em média 10ºC acima das máximas consideradas normais para o mês de janeiro. A meteorologista diz que a vinda das chuvas deve amenizar a estiagem no Estado, porém, o volume não será o suficiente para reverter o atual quadro da seca.

“A gente pode ter volumes hídricos acima dos 100 milímetros em parte do Rio Grande do Sul até quinta-feira, pena que ela ocorrerá em um curto espaço de tempo”, observa.