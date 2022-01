Restauro do Instituto de Educação Flores da Cunha será retomado nesta semana

Paralisadas desde 2019, as obras de restauração do Instituto General Flores da Cunha, em Porto Alegre, serão retomadas nos próximos dias. O aporte em recursos do Estado é de R$ 23,4 milhões para a conclusão da reforma do prédio, segundo informações do site do governo gaúcho.

A ordem de serviço para o reinício dos trabalhos de restauro foi assinada pelo governador Eduardo Leite na última terça-feira (18), no Palácio Piratini. O local também receberá o Centro de Desenvolvimento dos Profissionais da Educação, do Centro Gaúcho de Educação Mediada por Tecnologias e do Museu Escola do Amanhã. A empresa Concrejato, licitada para a obra, deve retomar as operações nesta semana, com previsão de conclusão de 15 meses.

As reformas estruturais promovidas no Estado, destacou Leite, foram essenciais para que as obras do Instituto de Educação pudessem ser retomadas. “O Estado nem ao menos conseguia pagar salários em dia, atrasava repasses aos municípios na área da saúde e não pagava seus fornecedores. Hoje, com as reformas e privatizações, o Estado tem todas as suas dívidas de curto prazo quitadas e ainda abriu espaço para o maior investimento da história recente do Rio Grande do Sul. Viramos o jogo e estamos encaminhando melhorias e aumentando o aporte de recursos diretos para os problemas do dia a dia das mais de 2 mil escolas do Estado, e também disponibilizando mais os R$ 23 milhões assegurados para o Instituto de Educação”, detalhou.

Patrimônio cultural do Rio Grande do Sul, o instituto é a mais antiga escola de formação de professores do Estado, fundada em 1869. O investimento no prédio foi incluído nos recursos anunciados pelo Estado no programa Avançar na Educação, lançado em outubro do ano passado e que, ao todo, aplica R$ 1,2 bilhão para a qualificação do ensino no RS.

O governador lembrou ainda que o aporte expressivo vai significar um investimento para além da função do prédio como uma instituição de ensino. Com as melhorias, o objetivo é fazer do Instituto de Educação um complexo referência em formação de docentes e um espaço que aproxime as pessoas das novas formas de conhecimento, além de preparar professores e alunos para os desafios e exigências da nova economia, pautada na inovação. “Esse local, que traz na sua própria história um papel de referência, não pode ser apenas uma escola, mas sim um farol para toda a nossa rede de ensino”,afirmou Leite

A escola ocupa área de cerca de 12 mil metros quadrados. Desse total, serão destinados 2 mil metros quadrados para o Museu da Escola do Amanhã e outros 2 mil metros quadrados entre o Centro de Formação e o Centro Gaúcho de Educação Mediada por Tecnologias (Cegemtec). O restante seguirá recebendo alunos. A instituição de ensino tem 1.086 alunos matriculados, sendo 70 na Educação Infantil, 561 no Ensino Fundamental, 393 no Ensino Médio e 62 na Educação de Jovens e Adultos (EJA), que poderão retornar aos estudos no local após a conclusão das obras. Atualmente, os estudantes estão distribuídos em quatro escolas estaduais da capital.

Secretária da Educação, Raquel Teixeira disse que, além do importante restauro na parte física para receber alunos e professores, o espaço vai trazer novas perspectivas para a educação no Estado. “Há um novo olhar sobre a jornada escolar dos estudantes, e isso requer também um novo olhar sobre a formação dos professores. E o Museu da Escola do Amanhã parte de uma referência do passado, da construção da identidade do povo gaúcho, e faz uma projeção para o futuro. Será um espaço rico, inovador e criativo, onde os visitantes sentirão esse desafio de criar a escola do futuro. O Instituto de Educação, com o seu corpo de professores, dará a sua contribuição para fazer daquele prédio um lugar de plenitude, de construção do futuro e das transformações que queremos ver no mundo, porque é na escola que as pessoas se preparam para fazer essas mudanças”, afirmou.

A ordem de retomada das obras foi assinada pelo governador Eduardo Leite, pela secretária da Educação, Raquel Teixeira, e pelo secretário de Obras e Habitação, José Stédile. Também participaram da cerimônia o secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal, e a diretora de operações da Concrejato, Maria Aparecida Nasser.