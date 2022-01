Porto Alegre tem mais um dia de calor forte, e máximas seguem altas no domingo

Este sábado (22) marcou mais um dia de calor intenso em Porto Alegre, com temperaturas na casa de 40°C. No termômetro próximo ao Parque da Redenção, foi registrada a marca de 45ºC por volta das 15h30. Em razão do intenso aquecimento, a previsão é de pancadas de chuva no período da noite. Para o domingo (23), as temperaturas devem seguir altas na Capital, com máxima de 39°C e mínima de 24°C, além de chuvas rápidas durante o dia e à noite, conforme o Climatempo.

Nas demais regiões do Rio Grande do Sul, o cenário não foi diferente. Do Oeste ao Litoral e do Sul ao Alto Uruguai as máximas estiveram ao redor ou acima de 40°C em um grande número de municípios. Na sexta-feira (21), segundo informações da Metsul Meteorologia, o Rio Grande do Sul completou 10 dias seguidos com temperatura máxima de 40ºC ou mais.

As estações do Instituto Nacional de Meteorologia registraram 41,5ºC em Quaraí no dia 12; 41,7ºC (recorde) em Bagé no dia 13; 40,8ºC em Bagé no dia 14; 40,6ºC em Uruguaiana no dia 15; 41,8ºC em Uruguaiana dia 16; 40,2ºC no dia 17 em Teutônia; 41,1ºC em Santa Rosa em 18 de janeiro; 41,5ºC em São Luiz Gonzaga no dia 19; 42,1ºC em Uruguaiana no dia 20; e 41,8ºC ontem (21) em Uruguaiana.

Em Porto Alegre, a máxima neste período foi de 40,3ºC no dia 16, que foi a quarta maior máxima em 112 anos de dados da Capital e apenas a terceira vez em que a temperatura atingiu os 40ºC no Jardim Botânico desde que as medições passaram a ser feitas no local na década de 1970.