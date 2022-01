Prefeitura retoma atendimento em cinco unidades de saúde a partir de segunda

cinco serviços de saúde estão fechados A partir da próxima segunda-feira (24), as unidades de saúde Tijuca, Batista Flores, Domênico Feoli, Asa Branca e Nova Gléba irão retomar o atendimento. Osdesde a última quinta-feira (20), devido ao afastamento de 65 funcionários por suspeita ou confirmação de Covid-19.

Segundo a diretora de Atenção Primária em Saúde, Caroline Schirmer, foi feita uma readequação interna das equipes para que as unidades pudessem reabrir as portas neste momento de grande demanda. “As unidades estão muito movimentadas. Solicitamos que os usuários busquem atendimento no caso de sintomas respiratórios, pois estamos priorizando o atendimento desses pacientes”, destaca.

Atendimentos eletivos suspensos

Devido ao grande volume de atendimento de pacientes respiratórios, as unidades de saúde suspenderam temporariamente as consultas e procedimentos eletivos para priorizar o atendimento de sintomáticos respiratórios e evitar aglomerações. Neste caso, as unidades ligam para os pacientes com antecedência para avisar que a consulta ou procedimento será remarcado. A medida vale até o final do mês, quando passará por nova avaliação.