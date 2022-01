Uso do acostamento da Freeway pode ser liberado devido ao aumento de fluxo de verão

A rodovia BR 290, conhecida como Freeway, tem seu fluxo aumentado nos finais de semana de verão, em especial nas tardes e noites de sexta-feira (sentido litoral) e de domingo (sentido Capital). Em muitos momentos o excesso de veículos excede a capacidade da rodovia, ocasionando a parada do fluxo.

Para aumentar a fluidez, a concessionária responsável pela rodovia (CCR Via Sul), após autorização da PRF (responsável pelo policiamento e fiscalização do trânsito), estará liberando o acostamento para o trânsito, em trechos entre os kms 1,5 (acesso RS 30) e 75 (acesso RS 118), acionando luzes amarelas piscantes junto às placas que sinalizarão a sua liberação. Vale ressaltar que a liberação será feita exclusivamente nos momentos em que haja fluxo intenso, incapaz de ser comportado pela rodovia em sua forma usual.

Regras para o uso do acostamento:

Somente quando as luzes amarelas estiverem piscando junto às placas;

Somente veículos leves (automóveis e motocicletas);

Velocidade máxima de 70 km/h.

Enquanto o fluxo estiver liberado no acostamento é proibido nele parar ou estacionar. Havendo necessidade, os refúgios devem ser utilizados.

Ocorrendo qualquer situação diferenciada como chuva ou acidente, a PRF imediatamente determinará o fechamento do acostamento para o trânsito e as luzes piscantes serão desligadas. Assim, os motoristas deverão voltar para a pista de rolamento.

O uso do acostamento para o trânsito de veículos é uma exceção, e transitar nele fora das condições estabelecidas aumenta o risco de acidentes. Quem for flagrado será autuado por transitar no acostamento (multa gravíssima de R$ 880,41 e 5 pontos na habilitação) ou por ultrapassar pelo acostamento (multa gravíssima de R$ 1.467,35 e 7 pontos na habilitação).

Emergência em rodovias federais, chame a PRF pelo telefone 191.