Temporal afeta sistemas de abastecimento de água e de drenagem em Porto Alegre

O temporal que atingiu Porto Alegre no final da tarde desta segunda-feira (17) afetou os sistemas de abastecimento de água e de drenagem. A chuva forte causou acúmulo de água e alagamentos em diversos pontos da cidade. A queda da energia elétrica e panes eletromecânicas causaram a parada de estações de bombeamento de água tratada e de águas pluviais (as casas de bombas). O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) está atuando no conserto emergencial de estações e em conjunto com a concessionária de energia para retorno do fornecimento de luz a fim de retomar os bombeamentos com a maior brevidade possível.

Por volta das 19h de segunda, seguiam paradas por problemas eletromecânicos as estações que atendem as localidades Aberta dos Morros, Hípica, Ponta Grossa, Pitinga, Lomba do Pinheiro, Vila Panorama, Beco do Mendonça, estradas João Antônio da Silveira, João de Oliveira Remião e das Quirinas, ruas Quatro e Domiciense Silva. A previsão de conclusão do conserto pelo Dmae era à noite e a normalização do abastecimento deveria ocorrer durante a madrugada, mas ainda não ocorreu. Estações que atendem o bairro Espírito Santo e a Praça Moema também estão sem previsão.

Já as Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps) paradas devido à falta de luz são a de número 5, localizada na rua Voluntários da Pátria e que atende a região da Vila Farrapos; a de número 6 localizada entre a BR-290 e a BR-116 e que atende a região do Humaitá; e a de número 10, localizada junto ao Dique do Arroio Passo das Pedras, abrangendo as vilas Elizabeth, União e Nova Brasília, junto ao dique do Arroio Passo das Pedras.

Alagamentos

Um dos pontos que voltou a alagar nesta segunda foi a avenida Sarandi, próximo à rua Zeferino Dias, na Zona Norte. A forte chuva causou o transbordo do arroio Passo das Pedras. Na manhã de segunda-feira, o Dmae esteve no local realizando a limpeza de resíduos e lixo de dentro do arroio. A ação iniciou na última semana e até o momento, já foram removidas 16 caçambas de materiais. Na última semana também começou a dragagem do Arroio Passo das Pedras, próximo à BR-290, com o objetivo que aumentar a vazão das águas.

Trânsito

As equipes de fiscalização e manutenção semafórica da EPTC foram reforçadas e deslocadas para os pontos mais críticos e com mais risco de acidentes para monitorar a circulação, restaurar a sinalização e auxiliar os usuários. Vinte e um cruzamentos tiveram todos seus semáforos restabelecidos até as 19h da segunda.