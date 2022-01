Sistema Fecomércio-RS seleciona mais de 80 profissionais para área de educação

O ano começa com oportunidades de emprego no Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac. A instituição está com 121 vagas de emprego em aberto, sendo mais de 80 para profissionais da área da educação.

Entre as opções, estão possibilidades para professores de ensino médio regular e para Educação de Jovens e Adultos (EJA), ensino técnico e professores assistentes, além de instrutores e orientadores pedagógicos para projeto do EJA e orientadores de educação profissional para áreas como idiomas, informática, comércio, saúde e beleza. As vagas são para diversas cidades gaúchas e atuação nas Unidades e Escolas do Sesc e Senac.

Para participar dos processos seletivos, o interessado deve cadastrar seu currículo no site https://trabalheconosco.senacrs.com.br e realizar a candidatura nas vagas que deseje participar da seleção. O prazo para demonstração de interesse é de cinco dias corridos, a partir da publicação no site, podendo ou não ser ampliado conforme necessidade. Os pré-requisitos também devem ser verificados no site.