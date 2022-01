Prefeitura instala totens de emergência no centro de Porto Alegre

Dois totens de emergência foram instalados no Centro Histórico de Porto Alegre e devem passar por testes durante esta segunda-feira (17). Avaliados em R$ 50 mil, foram doados ao município pela empresa DGT, especializada no emprego da tecnologia na área da segurança, e podem ajudar a reduzir a criminalidade em locais críticos da Capital gaúcha. Neste primeiro momento, os equipamentos foram instalados em frente ao Mercado Público e na Praça da Alfândega.

Cada totem é equipado com duas câmeras de alta resolução. Uma com microfone, permite ao cidadão ser visualizado e se comunicar com a base no Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre (Ceic), que fará a gestão do equipamento. Ela dispõe de sensores de abertura que emitem alerta sonoro em caso de arrombamento. A segunda câmera é voltada para o monitoramento geral da região. Instalada na parte superior da torre, conta com tecnologia de visão noturna colorida, com baixa luminosidade, ampliando a abrangência do monitoramento da região.

Por meio do equipamento, considerado ideal para áreas de grande circulação de pessoas, também é possível realizar reconhecimento facial, emitir alertas sonoros e orientações ao público e estabelecer contato direto com os operadores do CEIC. Neste caso, o pedestre que acionou o botão irá escutar o operador, bem como o operador irá escutar o pedestre.

O totem também conta com um giroflex azul instalado na parte superior da torre, que muda seu estado de aceso para piscante assim que o botão é acionado. Da central, o operador poderá avaliar a situação e decidir qual o procedimento mais adequado, tendo condições de acionar guarnições da Guarda Municipal, Brigada Militar e Polícia Civil, assim como os serviços do Corpo de Bombeiros Militar, SAMU e EPTC.

A tecnologia é utilizada em diversas cidades do Brasil, como Balneário Camboríu (SC), Angra dos Reis (RJ) e Campinas (SP). Para a prefeitura, a ferramenta representa um avanço, tendo em vista o aumento da capacidade de pronta resposta proporcionada pela sua operação.

Durante esta segunda-feira (17), os totens passaram por testes de caráter técnico, de conectividade, ajustes necessários para que entrem em operação. Com os equipamentos operando, a prefeitura vai avaliar a utilidade dos totens. Caso cumpram satisfatoriamente seu propósito, existe a possibilidade de a prefeitura adquirir mais equipamentos para, efetivamente, comporem a segurança pública da Capital do Rio Grande do Sul.