Rio Grande do Sul tem calor histórico e temperatura de quase 43°C no domingo

A onda de calor que atinge o Rio Grande do Sul nos últimos dias teve recorde de temperatura neste final de semana, com termômetros acima dos 40°C em diversas regiões. Segundo a MetSul Meteorologia, em Uruguaiana, a máxima chegou aos 41,8°C neste domingo (16), a maior temperatura em 36 anos e a mais alta desde o começo dos registros, em 1912.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou temperaturas superiores a 40°C em um grande número de suas estações, o que raramente ocorre: 41,7°C em Teutônia, 41,2°C em Quaraí, 40,8°C em Rio Pardo, 40,6°C em São Gabriel e Campo Bom, 40,2°C em Santa Maria, 40,1°C em São Vicente do Sul, 40,0°C em São Luiz Gonzaga.

A medição de temperatura m estações particulares indicou 42,7ºC em Porto Xavier, 42,4ºC em Lajeado, 42,3ºC em Santa Rosa, 41,9ºC em Parobé. 41,7ºC em Venâncio Aires, 41,4ºC em Feliz, 40,7ºC em Vila Nova do Sul, 40,6ºC em Porto Vera Cruz, 40,4ºC em Westfália e 40,2ºC em São Leopoldo. A máxima da estação particular de Santa Rosa de 42,3ºC foi a segunda mais alta desde que começaram as observações no bairro Planalto, somente sendo superada pelos 42,9ºC de 9 de fevereiro de 2014.

Em Porto Alegre, segundo a MetSul, o domingo foi o quarto dia mais quente de sua história com 40,3ºC na estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia, no bairro Jardim Botânico. O Aeroporto Salgado Filho reportou hoje 39ºC e uma estação particular no bairro Auxiliadora apontou 40,4ºC às 15h05.

A umidade associada ao forte calor trouxe índices de calor (sensação térmica e não temperatura) opressivos em algumas cidades. Em Pelotas, onde a temperatura se aproximou dos 40°C, a estação meteorológica da Emprapa chegou a reportar valores de índice de calor acima de 50ºC. O índice é calculado por uma fórmula internacionalmente utilizada que leva em conta a temperatura e a umidade relativa do ar.

A partir do meio da tarde, diversas cidades registraram ocorrência de pancadas de chuva, muitas vezes em apenas alguns bairros do município. A Defesa Civil emitiu alertas para a possibilidade de pancadas fortes e ventos de até 70 km/h em partes das regiões Sul e Leste do Estado.