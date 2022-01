Porto Alegre deve ter calor de 37ºC neste sábado e noites mais quentes

Para o alívio de muitos porto-alegrenses, a Capital gaúcha não deve bater seu recorde histórico de temperatura máxima registrada neste sábado (15). Durante a tarde, no pico do calor, entre as 15h e as 16h, a temperatura deve atingir os 37ºC, abaixo das máximas registradas em 1943 (40,7ºC) e em 2014 (40,6ºC).

A sensação térmica, sim, poderá chegar à casa dos 40ºC. A presença de muitas nuvens durante todo o dia e a possibilidade de pancadas espaçadas de chuva durante a tarde pode atenuar o calor em Porto Alegre.

Ao entardecer, o clima quente deve diminuir menos do que costumeiramente ocorre no período da noite. A previsão é de haver muito calor nas próximas madrugadas e noites da Capital gaúcha. Uma massa de arquente e maior umidade devem trazer sequência de noites com temperatura muito acima da média para janeiro, segundo aponta a Metsul Meteorologia. Já na sexta-feira (14), a temperatura foi de 29ºC às 21h.

Até segunda-feira (17), as mínimas devem ficar entre 24ºC e 26ºC. As áreas mais desamente poovoadas podem bater os 28ºC durante a madrugada. A média mínima histórica para a cidade em janeiro é de 20,6°C.