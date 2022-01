RS tem menor número de crimes contra a vida desde início da série histórica

O governador acredita que o Estado poderá assistir os números da criminalidade cair ainda mais ao longo dos próximos anos, por conta de "investimentos históricos”. “A segurança pública vai receber até o final do ano a soma dos investimentos nos últimos 13 anos multiplicados por 2 através do programa Avançar”, disse Leite. Segundo Ranolfo, um Avançar 2 para a segurança pública, com mais recursos destinados à área, deve ser lançado ainda neste ano.

Isolado com Covid-19, o governador Eduardo Leite (PSDB) esteve presente de forma virtual no evento. Direto do Palácio, se disse “muito feliz” com os resultados: “O jogo virou. Nossos agentes da segurança dão essa tranquilidade para a sociedade gaúcha que, precisando, vão encontrar homens e mulheres muito comprometidos. Sempre falo sobre a função do serviço público. Nós, servidores, eleitos por voto popular ou por concurso, sabemos que estamos numa missão de vida, que é fazer as pessoas mais felizes, que é atuar para proteger a vida, o patrimônio, tudo que está na vida das pessoas”, afirmou Leite.

Outro número que foi o menor da série histórica foi o de assaltos a bancos, com 40 registros no ano. A série começou em 2012 e atingiu o pico em 2015, com 287 assaltos. Desde então, caiu 86,1%. Entre 2020 e 2021, a redução foi de 16,7%.

O indicador de roubo de veículos cai vertiginosamente desde 2017 e, no ano passado, quebrou mais um recorde positivo: foram registrados 4.935 roubos de veículos, o menor de toda a série histórica que, quando começou em 2002, registrou mais de 8,3 mil veículo roubados e, em 2015, atingiu o pico com mais de 18 mil roubos.

Os dados foram divulgados pela cúpula da segurança pública do Rio Grande do Sul, em evento que apresentou os indicadores de segurança para o ano de 2021 na manhã desta quinta-feira (13), em Alvorada.

Feminicídios disparam 21% entre 2020 e 2021

O salto na taxa de feminicídios marcou negativamente a segurança pública do Rio Grande do Sul em 2021. Durante o ano passado, 97 mulheres foram assassinadas no Estado simplesmente pelo fato de serem mulheres. Homicídios que foram fruto do machismo estrutural enraizado na sociedade gaúcha e que vitimou e vitima mulheres todos os dias no Brasil e no mundo.

O índice de feminicídios no Estado vinha em decadência desde que atingiu o ápice, em 2018, quando 116 mulheres foram assassinadas por homens. Em 2019, o número reduziu para 97. Em 2020, foi reduzido para 80 - o segundo menor desde o início da série histórica, em 2012.

“O único crime importante que cresceu em 2021 foi o feminicídio. Durante o início do distanciamento social no Rio Grande do Sul, muitos apregoava que ele seria a razão para aumentar feminicídio e, hoje, podemos afirmar com dados que, no ano em que as pessoas estavam isoladas, ocorreu menos feminicídios que em 2021, quando as pessoas voltaram praticamente à normalidade”, declarou o vice-governador gaúcho e secretário de Segurança Pública do Estado, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB).

Segundo a Polícia Civil, 90% das mulheres vítimas de feminicídio no Estado não contavam com nenhuma medida protetiva em vigor. “Isso significa que o registro da ocorrência policial salva vidas, que a medida protetiva solicitada salva vidas. Porque a mulher se torna visível ao Estado, fazendo com que os poderes estatais possam agir e impedir que um crime maior aconteça. O dado serve de alerta”, afirma a chefe da Polícia Civil no RS, Nadine Anflor.

Segundo ela, 74% das mulheres são mortas dentro de suas própridas casa. Ela revelou um dado sobre os 97 assassinatos de mulheres em 2021: 31% deles foram seguidos de suicídio. “Isso mostra que existia um problema familiar ali. O feminicídio é um desafio não só da área da segurança pública, mas de toda sociedade. Não depende só das forças de segurança, depende de uma mudança cultural”, declarou a chefe da Polícia Civil.

Segundo Ranolfo, o governo mobiliza um comitê interinstitucional de combate à violência contra a mulher que conta com a presença da Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, secretarias do governo e entes da sociedade civil organizada com o objetivo de “conseguir reduzir este indicador no ano de 2022”, como colocou o chefe das forças de segurança do Estado.

Em outros indicadores de violência contra a mulher, houve resultados positivos. Foram registradas 4,8% menos ameaças, (de 33,6 mil em 2020 para 32 mil em 2021) e 5,3% menos lesões corporais (de 18,9 mil em 2020 para 17,9 mil em 2021). O número de estupros se manteve praticamente estável, com redução de 1% - 2.081 mulheres foram vítimas no ano passado.