Hospitais de Porto Alegre suspendem visitas devido à alta de casos de Covid-19

Na quarta-feira (12), os Hospitais Divina Providência, Independência e São José anunciaram a suspensão de visitas a pacientes internados, devido à alta de casos de Covid-19.

De acordo com o divulgado pelo grupo hospitalar, com o aumento de casos e de internações por Covid-19, resultante da propagação da variante Ômicron, a Rede de Saúde Divina Providência reavaliou os protocolos de visitas a pacientes nos cinco hospitais, sendo que cada um recebeu um protocolo próprio para seguir em relação às visitações.

No Hospital Divina Providência, as visitas estão suspensas. Somente serão autorizadas as trocas de acompanhantes uma vez por turno, das 6h às 20h. Permanecem com direito a um acompanhante os pacientes que realizam exames sob sedação anestésica, consultas ambulatoriais, cirurgias e do Centro Obstétrico.

No Hospital Independência, todas as visitas estão suspensas por tempo indeterminado.

No Hospital São José, as visitas a todos os pacientes estão suspensas, incluindo para os de saúde mental.

Nos três hospitais (Divina Providência, Independência e São José), permanecem com direito a um acompanhante os pacientes internados, os que realizam exames, consultas ambulatoriais e pacientes cirúrgicos, nos casos previstos em lei: menores de 18 anos, pessoas a partir de 60 anos, gestantes e pessoas com deficiência.

No Hospital Santa Isabel, outro hospital de Rede de Saúde Divina Providência, as visitas ainda não estão completamente suspensas, mas, sim, restritas a uma pessoa por paciente, por 15 minutos, em horários intercalados. Todos os acompanhantes e visitantes têm de assinar um termo de consentimento declarando que não possuem sintomas respiratórios ou qualquer suspeita de Covid-19, e permanecer com máscara durante todo o tempo.

Por fim, no Hospital Estrela, a situação ainda é a mesma desde o início da pandemia, já que desde março de 2020, o HE mantém restrições quanto à visitação aos pacientes.

Santa Casa de Misericórdia Grupo Hospitalar Conceição A medida adotada pela Rede de Saúde Divina Providência é a mesma adotada por outros hospitais da Capital, como ae os hospitais do, que anunciaram a suspensão das visitas também nesta semana.

No Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), as visitas ainda são permitidas, seguindo protocolos estabelecidos no dia 3 de janeiro, para visitantes e acompanhantes, que envolve protocolos como a apresentação do comprovante de vacinação com as duas doses em algumas unidades. Além disso, para entrada no hospital, o visitante ou acompanhante não pode: apresentar sintomas gripais nem ter tido contato próximo de paciente com diagnóstico de Covid nos últimos 14 dias e deve usar máscara ajustada adequadamente na face e higienizar as mãos frequentemente.

Na sexta-feira (14) ocorre nova reunião Grupo de Trabalho para Enfrentamento ao Coronavírus do HCPA, que novamente vai avaliar todo cenário e definir possíveis medidas de restrição ou não.