Calor no RS deve ser intenso na fronteira com a Argentina nesta terça-feira

Uma massa de ar muito seco propicia um dia ensolarado na grande maioria das regiões com grande amplitude térmica no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (11). No turno da manhã a temperatura poderá baixar de 15°C em trechos de maior altitude da Metade Norte. As informações são da Metsul Meteorologia.

Durante a tarde destaca-se a baixa umidade relativa do ar com índices inferiores a 20% na Metade Oeste. O calor será intenso na fronteira com a Argentina com marcas ao redor de 38°C. Na faixa Leste, o vento se intensifica do quadrante Leste e Nordeste no fim da tarde e promove refresco.

O sol predomina em Porto Alegre com vento mais intenso durante a tarde que irá oscilar entre os quadrantes Leste e Nordeste. A temperatura sobe gradativamente. Ao longo da semana, o tempo se mantém firme com sol. A radiação ultravioleta alta e o calor mais intenso devem ocorrer a partir da tarde de quinta-feira (13).

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 39°C

Mínima: 11°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 32ºC

Mínima: 18ºC