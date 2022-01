Dmae aponta quatro locais próprios para banho nas praias da Zona Sul de Porto Alegre

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) divulga o quinto relatório de balneabilidade de praias da Orla do Guaíba, na Zona Sul da Capital. Dos seis pontos analisados no Lami e Belém Novo, este relatório apontou que quatro possuem águas próprias para banho e dois pontos, no Belém Novo, estão impróprios. A divulgação da balneabilidade começou no dia 14 de dezembro e seguirá até março de 2022.