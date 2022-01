Aplicação da primeira etapa do Enem PPL/2021 ocorre neste domingo

Neste domingo (9), mais de 54,2 mil candidatos farão a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL/2021). Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a aplicação da segunda etapa será no dia 16 de janeiro em unidades prisionais e socioeducativas das 27 unidades da federação.

Nas mesmas datas, o Enem será aplicado para outros dois grupos: os participantes isentos que não compareceram em 2020, mas estão inscritos na edição de 2021, e os estudantes que solicitaram a reaplicação do Enem 2021 devido aos sintomas de doenças infectocontagiosas ou problemas logísticos.

Seguindo os protocolos de prevenção à Covid-19, o uso de máscaras de proteção será obrigatório e frascos de álcool em gel serão fornecidos pela organização da prova. No primeiro dia, os estudantes terão cinco horas e trinta minutos para a realização das provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias. A aplicação começará às 13h30min (horário de Brasília), e terminará às 19h. Já no segundo dia, destinado para Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas tecnologias, as provas iniciam no mesmo horário, mas se encerram às 18h30min.