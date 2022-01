Regiões de maior altitude do RS têm amanhecer frio nesta sexta-feira

Um sistema de alta pressão atmosférica no oceano Atlântico a Leste do Rio Grande do Sul irá propiciar um amanhecer frio nesta sexta-feira (7) em pontos de maior altitude. Nos Campos de Cima da Serra, a mínima poderá baixar de 10°C com previsão de marcas inferiores a 20°C em muitas áreas. As informações são da Metsul Meteorologia.

Ao longo do dia, o tempo fica firme com a presença do sol e aquece gradualmente. As maiores marcas de temperatura irão ocorrer na fronteira Oeste com máxima ao redor de 30°C. O vento irá predominar de Sul e Sudeste mais intenso à tarde. No fim de semana o sol predomina e esquenta mais.

Porto Alegre terá o predomínio do sol e de vento mais persistente à tarde. A temperatura será mais amena. No fim de semana, o tempo se mantém seco com sol e a amplitude térmica poderá ser maior na Capital. Na próxima semana a chuva tende a se seguir escassa e o calor mais forte poderá retornar no turno das tardes.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 32°C

Mínima: 7°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 28ºC

Mínima: 16ºC