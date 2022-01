Frente fria avança pelo RS e tem risco de temporais nesta terça-feira

Uma frente fria avança e, ao interagir com o calor, deixa o tempo instável com maior risco para temporais no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (4). Os modelos meteorológicos projetam a presença de nuvens desde cedo e pode ocorrer algumas pancadas de chuva pela manhã. As informações são da Metsul Meteorologia.

A partir da tarde desta terça-feira, entretanto, pode ter chuva mais ampla e acompanhada de fortes temporais com risco de muitos raios, vendavais, chuva volumosa localizada e queda de granizo. A temperatura ainda fica elevada com marcas máximas entre 36ºC e 38°C com intensa sensação de abafamento devido a umidade mais alta.

O tempo fica instável e muito abafado ao longo desta terça-feira (4) na Capital. Há risco de eventos de chuva forte, com rajadas de vento e raios. Pode chover forte em alguns bairros com risco de transtornos. Na quarta-feira (5) o tempo refresca, com previsão de muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 39°C

Mínima: 16°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 32ºC

Mínima: 23ºC