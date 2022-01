Falta de energia ainda atinge 18 mil consumidores após fortes temporais no RS

queda no fornecimento de energia em cidades gaúchas As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul na tarde de domingo (2) causarame, na tarde desta segunda-feira (3), ainda são, aproximadamente, 18 mil pontos sem luz no Estado.

Por volta das 17h desta segunda, a CEEE Equatorial havia restabelecido a energia para 55 mil clientes afetados pela ventania de cerca de 50 km/h ocorrida no início da tarde de domingo. Contudo, 5 mil consumidores estão com o fornecimento interrompido em trechos das cidades de Porto Alegre, Charqueadas, Eldorado do Sul e Viamão. Técnicos continuam nos locais para realizar reparos e normalizar a energia o mais rápido possível.

Na área de cobertura da RGE, o temporal causou danos na rede elétrica em vários pontos da área de concessão. Nesta tarde, cerca de 13 mil clientes ainda sofrem com a interrupção do fornecimento de energia. Os pontos sem luz são, em sua maioria, nas regiões dos Vales do Sinos e do Rio Pardo. A RGE informa que as equipes estão totalmente mobilizadas para restabelecer o fornecimento no menor tempo possível.