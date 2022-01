Fortes temporais no RS deixam prejuízos materiais e moradores sem luz

As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul na tarde de domingo (02) causaram queda no fornecimento de energia para algumas cidades gaúchas, e na manhã desta segunda-feira (03) ainda são cerca de 39 mil pontos sem luz no Estado.

Até a manhã desta segunda, a CEEE Equatorial já havia reestabelecido a energia para 45 mil clientes após a tempestade com forte ventania de aproximadamente 50km ocorrida no início da tarde de ontem. Porém, outros 15 mil consumidores estão com o fornecimento interrompido em trechos das cidades de Porto Alegre, Charqueadas, Eldorado do Sul e Viamão. Técnicos seguem nos locais para realizar reparos e normalizar a energia o mais rápido possível.

Na área de cobertura da RGE, o forte temporal causou danos na rede elétrica em vários pontos da área de concessão. A combinação de ventos e chuva muito fortes provocou estragos, interrompendo o fornecimento de energia. Nesta manhã, a RGE informou estar totalmente mobilizada para restabelecer o fornecimento no menor tempo possível aos 24 mil clientes atingidos, sendo que a maioria se encontra nas regiões dos Vales do Sinos e do Rio Pardo.

A RGE alerta para que ninguém tente fazer consertos por conta própria, tampouco toque em fios rompidos os quaisquer equipamentos da rede, pois não há como saber se estão energizados ou não. Em caso de falta de energia, a RGE orienta que o consumidor acesse um dos canais de atendimento, seguindo as orientações encontradas nas contas de luz.