Professor e historiador Voltaire Schilling morre aos 77 anos

O professor e historiador gaúcho Voltaire Schilling morreu neste domingo (2) em Porto Alegre após não resistir a uma embolia pulmonar e sofrer uma parada cardíaca. Ele tinha 77 anos e estava internado no Hospital Santa Casa.

Formado em História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Schilling lecionou em várias instituições de ensino. Foi diretor do Memorial do Rio Grande do Sul e tem em seu currículo 16 livros e mais de 50 trabalhos.

Em 2008, Schillig foi eleito membro da Academia Rio-Grandense de Letras e em 2013 recebeu do governo da França a Ordem Nacional do Mérito no grau de cavaleiro.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e enterro.