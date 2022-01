Novo presidente do Simers quer aumentar a presença de jovens na entidade

Neste sábado (1º), ocorreu o ato de diplomação e posse da nova diretoria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) para o próximo triênio (2022/24). A cerimônia foi realizada no formato on-line e com exclusividade aos médicos eleitos da chapa vencedora, liderada pelo novo presidente, Marcos Rovinski. Ele substitui Marcelo Matias, que passa a ocupar a vice-presidência do sindicato.

Em entrevista ao Jornal do Comércio pouco antes da posse, Rovinski disse que a gestão dos próximos três anos do Simers deve ser marcada pela continuidade e aprofundamento de uma série de ações implementadas pela diretoria passada.

“A gestão do Dr. Marcelo, da qual faço parte, implementou inúmeras modificações e iniciativas, como o aprofundamento da nossa presença no interior do Estado, o aumento de núcleos de especialistas, o combate à precarização do serviço médico e a fiscalização do exercício ilegal da profissão", enumerou.

Segundo o presidente do Simers, a nova gestão também pretende atuar na formação de novos líderes e no aumento da presença de jovens na entidade, além de ampliar a base de associados como um todo. Conforme Rovinski, cerca de 30% dos médicos gaúchos estão vinculados ao Simers atualmente. “Pretendemos criar novos serviços e convênios que aproximem mais o sindicato dos médicos”, afirmou.

A valorização da profissão também seguirá como uma das principais bandeiras. Em ano de eleições, conforme Rovinski, o tema deverá ser discutido junto aos candidatos. Como exemplo, ele cita que o salário dos médicos ocupa o penúltimo lugar entre as 23 categorias de nível superior da prefeitura de Porto Alegre. “É uma profissão de longa formação, com um nível de responsabilidade enorme por tratar da saúde e vida das pessoas. Por isso, a valorização do médico também deve ser acompanhada em termos de salário”, defendeu.

Eleições

O pleito, que foi realizado pela primeira vez em sua história no formato virtual, ocorreu em outubro do ano passado. Dos 15 mil associados à entidade médica, 13.277 mil estavam habilitados ao pleito. Houve 4.589 votos, sendo 3.201 na chapa 1 e 1.196, na Chapa 2, além de 106 votos em branco e 86, nulos. Além do presidente, Marcos Rovinski, e vice-presidente, Marcelo Marsillac Matias, a nova diretoria executiva conta com o secretário-geral, Luiz Alberto Grossi; o segundo secretário, Daniel Sauer Wolf; o tesoureiro, Guilherme Eckert Peterson e o segundo tesoureiro, Monica Zechmeister Berg.