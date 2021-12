Porto Alegre confirma primeiro óbito por influenza A H3N2

A Diretoria de Vigilância em Saúde de Porto Alegre confirmou, nesta quinta-feira (30), o primeiro óbito de pessoa residente da Capital em decorrência de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e confirmação de influenza A H3N2. O paciente faleceu no dia 20 deste mês, e a confirmação laboratorial ocorreu no início da noite de quarta (29).

45 resultados confirmados para Influenza A H3N2 em residentes da cidade Durante o mês de dezembro, Porto Alegre teve. Nos demais meses do ano, não foram identificados casos. Do total, 13 apresentaram SRAG; além do paciente que veio a óbito, cinco já receberam alta e sete estão internados e em tratamento.

A prefeitura da Capital reforça que a vacinação contra a gripe está disponível nas unidades de saúde nesta quinta no horário de funcionamento das unidades de saúde e na sexta (31) até o meio-dia em todos os postos. Embora o imunizante disponível nas redes pública e privada não contemple a nova cepa do vírus da gripe, a vacinação serve para evitar casos graves da doença, aponta um estudo desenvolvido pela Universidade da Pensilvânia.

vacinação contra a gripe Os grupos prioritários nasegundo o Ministério da Saúde são: crianças acima de cinco anos, gestantes, trabalhadores da saúde, puérperas, pessoas com deficiência, pessoas com comorbidades, forças de segurança, professores, indígenas e idosos. Em Porto Alegre, a meta foi alcançada nos grupos de idosos e indígenas em 2021.

Apesar de existirem os grupos prioritários, a vacina da gripe é oferecida para todas as pessoas com mais de seis meses de idade, sem limite de faixa etária. De acordo com nota técnica do Ministério da Saúde, não há necessidade de intervalo entre as doses de imunizantes contra a Covid-19 e contra a gripe, logo, elas podem ser aplicadas simultaneamente.